По сообщению China State Railway Group Co., Ltd. (CR), с 8 по 11 июля 2025 года в Пекине прошел XII Всемирный конгресс по высокоскоростному железнодорожному транспорту, организованный совместно CR и Международным союзом железных дорог (UIC). Мероприятие проводилось под девизом «Высокоскоростные железные дороги: инновации и развитие для улучшения качества жизни». В мероприятии приняли участие более 2000 участников, в том числе государственные чиновники, дипломатические представители, руководители корпораций, эксперты и ученые из более чем 60 стран, регионов и международных организаций, а также представители китайских компаний. Присутствующие высоко оценили стремительное развитие и заметные достижения Китая в области высокоскоростного железнодорожного транспорта за последние годы. Был достигнут широкий консенсус по ключевым вопросам, касающимся будущего инноваций и развития высокоскоростных железных дорог.

Конгресс стал глобальной платформой для демонстрации достижений в области высокоскоростного железнодорожного транспорта, содействия технологическому обмену и промышленному сотрудничеству. В его рамках состоялись 2 круглых стола и 30 технических семинаров, в которых приняли участие более 200 руководителей высшего звена, экспертов и ученых, которые поделились инновационными разработками. Более 700 докладов, представленных выступавшими из 27 стран и международных организаций, озвучили новейшие отраслевые идеи и передовые подходы.

Одновременно с конгрессом проводилась выставка «Современные железные дороги 2025» (MODERN RAILWAYS 2025), в которой приняла участие 521 компания из 14 стран и регионов мира. На выставке были представлены передовые разработки и высокотехнологичное оборудование, в том числе для интеллектуального контроля состояния железнодорожной инфраструктуры с помощью беспилотных летательных аппаратов. Были продемонстрированы тридцать инновационных моделей поездов, включая прототип CR450 Fuxing EMU и поезда на магнитной подушке (Maglev). Выставка включала более 30.000 категорий экспонатов и приняла более 72.000 посетителей, предложив широкой публике возможность заглянуть в будущее высокоскоростных железнодорожных технологий.

В ходе конгресса CR подписала соглашения о сотрудничестве с железнодорожными компаниям из Франции, Испании, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Беларуси, Лаоса, Малайзии и других стран. Программа конгресса также включала научно-популярные мероприятия на железнодорожную тематику, встречи с энтузиастами и технические экскурсии, способствуя популяризации культуры высокоскоростного железнодорожного транспорта и налаживанию мостов для взаимного обучения и обмена между разными цивилизациями.

Протяженность сети высокоскоростных железных дорог Китая — 48.000 км — составляет более 70% от общемирового охвата и связывает 97% городов с населением более 500.000 человек. Поезда Fuxing EMU развивают скорость до 350 км/ч, совершая более 10.000 рейсов в день и обслуживая более 16 миллионов пассажиров. Общее количество поездок на EMU превысило 22,9 млрд. Китай возглавил разработку всех 13 международных стандартов системного уровня в рамках МСЖД, поделившись своим профессиональным опытом для продвижения глобальных железнодорожных технологий.