В Прокопьевске благоустройство парка профинансируют Фонд Мельниченко и СУЭК-Кузбасс

Общество
20 мая 2025

Реализация проекта по благоустройству парка в Прокопьевске стала возможной благодаря поддержке Фонда Мельниченко и «СУЭК-Кузбасс».

В данный момент работы в Прокопьевске уже ведутся. По задумке авторов проекта, территорию ожидают серьезные изменения, а именно появление лыжероллерных трас, парковки для велосипедов, пешеходных дорожек, площадок для дрессировки и выгула собак. Кроме того, планируется установка игровой площадки для детей и амфитеатра для мероприятий, а также асфальтирование заездов для транспортных средств.

Конкурсная заявка МГиИП 2025 основывается на втором этапе благоустройства. Ее название – «Тырганский парк. Выставка достижений нашего Кузбасса». В рамках реализации данного этапа авторы проекта намерены нарастить количество туристических маршрутов.

Развитие территорий присутствия и создание комфортной городской среды всегда были в приоритете основанной в 2001 г. предпринимателем Андреем Мельниченко крупнейшей в стране угольной компании СУЭК.

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