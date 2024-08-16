В рамках фестиваля «Театр Победы» постановки о ВОВ создадут по всей стране

В России пройдет художественно-патриотический фестиваль «Театр Победы». Он приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его миссия – показать войну, пропущенную через восприятие современных мастеров театра – режиссеров, сценаристов, актеров. В театральных постановках будет представлено прочтение подвига героев Великой Отечественной войны, тыла и невидимого фронта через призму современного театрального искусства. Фестиваль станет данью памяти и уважения героизму воинов-победителей, еще одним вкладом в сохранение исторического и героического прошлого нашей страны.

К участию в фестивале приглашаются как профессиональные театры, так и арт-союзы, школы-студии и театральные институты. Они смогут создать в рамках своих постановок мощное художественное высказывание, сохраняющее историческую правду о Великой Победе, тем самым мотивируя молодое поколение зрительской аудитории страны к изучению истории Великой Отечественной войны.

Уже известно, что отбор фестивальных постановок пройдет во всех регионах России, включая новые территории. Участниками проекта «Театр Победы» станут не менее 150 городов, 450 деятелей театрального искусства. Очные спектакли в Москве посетят свыше 6500 разновозрастных зрителей, а в интернете и по ТВ за фестивалем будут наблюдать более 2 млн зрителей. Партнером проекта выступает Национальный мультиплатформенный оператор цифрового телевидения «Триколор».

Профессиональное жюри, а также студенты театральных вузов и зрители из разных городов страны просмотрят и отберут по 10 номинациям лучшие театральные постановки. Представившие их театральные коллективы смогут показать свой спектакль на площадках столицы в течение следующего года, а также 7 мая 2025 года примут участие в церемонии награждения на сцене Центрального академического театра Российской Армии.

Подробная информация о проекте, Положение, состав экспертного совета и жюри, участники театрального национального отбора представлена на официальном сайте проекта и в социальных сетях.