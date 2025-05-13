В России повысят уровень знаний предприятий о цифровизации логистики

В 2025 году ожидается проведение большего количества образовательных мероприятий для директоров российских заводов и предприятий, а также руководителей отделов логистики. В среднем ожидается рост на 15-20% по сравнению с прошлым годом. Конференции и форумы познакомят бизнес с возможностями отечественных цифровых платформ для управления логистикой. Эксперты также ожидают, что в 2025 году будет больше авторских курсов от ИТ-компаний.

Повышение уровня знаний российских заводов и предприятий должно способствовать росту спроса на отечественные ИТ-технологии. По данным платформы «Яндекс Магистрали», около 70% компаний заинтересованы в автоматизации логистики. А с развитием технологий снизится и количество рисков, что сделает грузоперевозки прозрачнее — в 2024 году около 60% перевозчиков находилось в «серой» зоне.

По данным «Яндекс Магистрали», за год интерес заводов и предприятий к вопросам безопасности вырос на 34%. При этом около 60% компаний испытывают проблемы с платформами для управления логистикой, которые работают в «классическом» формате — телефонные звонки, отсутствие систем верификации, контроля документов и отслеживания груза. По мнению экспертов, это создает благоприятную среду для недобросовестных перевозчиков.

На рынке есть современные отечественные технологии, но многие компании отказываются от их внедрения по разным причинам. Ассоциация «Национальные системы управления» в январе 2024 года провела опрос 120 компаний-грузоперевозчиков и выяснила, что 70% опрошенных консервативны. Директор по развитию продукта «Яндекс Магистрали» Александр Гаврилов считает, что большинство из них отказываются от нововведений, потому что не понимают их ценность. Эксперты отмечают, что повышение уровня знаний бизнеса о цифровизации логистики поможет сформировать единые стандарты в отрасли.

По итогам 2024 года грузооборот на инфраструктуре РЖД в России снизился на 4,1% год к году, грузооборот морских портов — на 2,3%. Нагрузка на автомобильные грузоперевозки увеличилась — за январь–октябрь грузооборот вырос на 5,9%. Об этом говорят и отчеты Росстата, и участники рынка. По оценкам M.A. Research, рынок перевозок автомобильным транспортом до 2027 года будет прибавлять 13,2% ежегодно. Также ожидается, что к 2035 году 100% транспортных документов будет оформляться в электронном виде.