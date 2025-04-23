 В России растет число нотариальных сделок с недвижимостью

В 2024 году в России было совершено 866,7 тыс. сделок с недвижимостью с участием нотариусов, сообщил на пресс-конференции, приуроченной ко Дню нотариата, президент Федеральной нотариальной палаты (ФНП) Константин Корсик.

По статистике, самую высокую динамику роста такие сделки показали в новых регионах — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. В прошлом году спрос на них увеличился втрое по сравнению с 2023 годом. Одновременно в целом по стране выросла востребованность дистанционных сделок с недвижимостью с участием двух и более нотариусов (на 59%).

Президент ФНП отметил, что в 2024 году на 19% увеличилось число россиян, воспользовавшихся для расчета по сделкам депозитом нотариуса. За отчетный период на специальные счета нотариусов для этих целей было переведено 352,7 млрд рублей. Это на 61% больше, чем в 2023 году.

К нотариусам обращаются не только в тех случаях, когда это обязательно в силу закона, поскольку они гарантируют безопасность и юридическую чистоту сделки, а также несут полную имущественную ответственность за результат своей работы.

В том случае, если нотариус допустит ошибку, пострадавшей стороне будет возмещен весь ущерб. Он обеспечивается четырехступенчатой системой, включающей индивидуальную страховку нотариуса, коллективную страховку нотариальной палаты региона, личное имущество нотариуса и Компенсационный фонд ФНП.

Подобные случаи происходят крайне редко, и обычно для покрытия ущерба хватает первых двух ступеней, а выплата из Компенсационного фонда впервые была произведена только в 2024 году — для возмещения ущерба по сделке с недвижимостью, она составила 7,2 млн рублей.