В России военным станет проще брать ипотеку

На данный момент рядовому и сержантскому составу для получения права на такие льготы, как оплата ипотеки государством, необходимо прослужить свыше трех лет. Депутатами Госдумы РФ предлагается снятие для мобилизованных и добровольцев 3-летнего ограничения.

Военнослужащим разрешается покупка квартир по военной ипотеке в любом городе России, в том числе и в столичном регионе. Так, при покупке жилья в возводимом в поселке Горки Ленинские Московской области малоэтажном жилом комплексе «Светлый мир «БиоПолис…» предусматривается ставка военной ипотеки от банка ДОМ.РФ, стартующая с 5,8%.

«Светлый мир «БиоПолис…» возводится на территории площадью почти в 50 га, на которых будет построено 27 четырехэтажных корпусов, по 96-216 квартир каждый, оснащённых лифтами. Каждый квартал комплекса будет оснащён всей необходимой для полноценного комфортного проживания инфраструктурой – детскими садами, школами и соседскими центрами. Отличительной чертой проекта является его отличная транспортная доступность – всего в 40 км от центра Москвы.