В России вырос уровень доверия предприятий к отечественным технологиям для управления логистикой

С каждым годом все больше заводов и предприятий отдают предпочтение российским технологиям. Сегодня в эффективности отечественных инструментов для управления логистикой сомневаются менее 20%. При этом около 35% компаний опасаются за сохранность своих данных. А для 17% это является определяющим фактором при выборе решения.

Около 80% предприятий отмечают, что с помощью отечественных технологий для управления логистикой они хотят снизить расходы и сократить риски. Однако некоторые из них опасаются, что нововведения могут нарушить отлаженную систему, создав проблемы на производстве и вызвав негатив у сотрудников.

В 2024 году Ассоциация «Национальные системы управления» провела опрос 120 компаний-грузоперевозчиков и выяснила, что 70% опрошенных консервативны. Директор по развитию продукта «Яндекс Магистрали» Александр Гаврилов подчеркивает, что повышение уровня знаний бизнеса о цифровизации поможет не только улучшить экономику отдельных предприятий, но и сформировать единые стандарты в отрасли.

Интерес компаний к инструментам автоматизации логистики растёт в том числе благодаря поддержке со стороны государства как на федеральном, так и на региональном уровне. При выборе платформы предприятия чаще всего смотрят на опыт компании-разработчика, возможности технологий и отзывы коллег. Около 80% хотели бы обучить логистов работе с новыми технологиями и повысить их уровень информирования о тенденциях в отрасли.

Поэтому в ближайшее время ожидается увеличение количества образовательных мероприятий для директоров российских предприятий и руководителей отделов логистики, на которых они смогут лучше познакомиться с возможностями отечественных цифровых платформ для управления логистикой. А также появления авторских курсов от ИТ-компаний.

Эксперты уверены, что повышение уровня знаний российских заводов и предприятий будет способствовать росту спроса на отечественные технологии. По данным платформы «Яндекс Магистрали», сегодня около 70% компаний заинтересованы в автоматизации логистики.

При этом многие из них испытывают проблемы с платформами для управления логистикой, которые работают в «классическом» формате — телефонные звонки, отсутствие систем верификации, контроля документов и отслеживания груза. Это создает благоприятную среду для недобросовестных перевозчиков. Эксперты сходятся во мнении, что с развитием технологий снизится и количество рисков, что сделает грузоперевозки прозрачнее — в 2024 году около 60% перевозчиков находилось в «серой» зоне.

По данным Росстата грузооборот на инфраструктуре РЖД в России по итогам 2024 года снизился на 4,1% год к году, грузооборот морских портов — на 2,3%. А на автомобильные грузоперевозки нагрузка увеличилась — за год грузооборот вырос на 5,9%. По оценкам M.A. Research, рынок перевозок автомобильным транспортом до 2027 года будет прибавлять 13,2% ежегодно.