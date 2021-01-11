В столице в разгар пандемии активно растет интерес инвесторов к компактным офисам премиальной категории

На первичном рынке офисной недвижимости Москвы в эти месяцы зафиксировали интересный тренд — на фоне пандемии COVID-19 инвесторы проявляют активный интерес к компактным офисам премиальной категории. Это объекты площадью менее 100 «квадратов», которые находятся на высокой стадии строительной готовности в бизнес-центрах класса А. Эксперты объясняют проблему дефицита тем, что бизнес-центров класса B строят больше, чем в классе А.

Впрочем, в настоящее время компания KR Properties активно занимается возведением объекта класса А – бизнес-центра DM Tower на Новоданиловской набережной. Площадь 18-этажного здания составит 42000 «квадратов», он будет введен в строй в следующем году. При этом на сей момент уже все торговые площади в нем были приобретены.

Девелоперская компания KR Properties была создана инвестором Александром Клячиным в 2001 году. Эта компания реализовала множество проектов, которые входят в топ рейтингов офисных и деловых кварталов (деловой квартал «Красная роза», лофт-квартал «Даниловская мануфактура» и другие).