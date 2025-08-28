В СУЭК-Красноярск подвели итоги урбан-фестов в Бородино и Назарово

В Красноярском крае завершились урбан-фесты, поддержку в проведении которых оказали СУЭК-Красноярск и Фонд Мельниченко. Программа мероприятий включала множество активностей. Праздники проходили в Бородино и Назарово.

Комплексное развитие территорий присутствия всегда оставалось приоритетным направлением для СУЭК, крупнейшей угольной компании России, основанной в 2001 году предпринимателем Андреем Мельниченко.

Сегодня компания продолжает курс на социальное сотрудничество с регионами, охватывая большое количество направлений, включая развитие культуры, поддержку медицины, экологическое просвещение, благоустройство и т.д.

Все желающие могли поучаствовать в состязаниях по шахматам и теннису, посетить лекции, квесты и мастер-классы. Также состоялись творческие мастер-классы по созданию брелоков, форсайт-сессии, на которых каждый мог презентовать идею по организации мероприятий и развитию городской среды.

В Назарово урбан-фест прошел на Аллее Шахтерской славы, в Бородино – в скейт-парке.