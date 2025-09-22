В Сямыне, провинция Фуцзянь, открылся Форум БРИКС по партнерству для новой промышленной революции 2025 года.

Экономика
22 сентября 2025
The 2025 BRICS Forum on Partnership for New Industrial Revolution opened in Xiamen, Fujian Province

16 сентября в Сямыне, провинция Фуцзянь, открылся Форум БРИКС по партнерству для новой промышленной революции 2025 года, сообщает Fujian Media Group.

Форум был посвящен демонстрации прогресса в реализации важных инициатив сотрудничества, предложенных Председателем Си Цзиньпином на недавних саммитах БРИКС. На нем систематически рассматривались строительные достижения инновационного центра «Партнерство БРИКС в новой промышленной революции» за последние пять лет. Церемония состоялась в честь открытия Китайского центра промышленных компетенций для стран БРИКС, в ходе которой были обнародованы его первые результаты. Также были объявлены результаты работы Центра развития и сотрудничества в области искусственного интеллекта Китай-БРИКС и Сети сотрудничества экосистем цифровой промышленности БРИКС. Форум официально объявил о расширении Инициативы международного сотрудничества по новой индустриализации до 19 национальных компетентных органов и обнародовал план действий.

На форуме было представлено шесть подфорумов по интеллектуальному производству и робототехнике, производству новой энергии, промышленному дизайну, фармацевтической промышленности, инновациям в области промышленных технологий и экосистеме цифровой индустрии, что позволило получить ряд практических результатов. Параллельные мероприятия включали стипендиальную программу БРИКС «Jinlu» по новым отраслям, конкурс промышленных инноваций БРИКС, выставку «Новая промышленная революция БРИКС» и Генеральную ассамблею Глобального альянса по искусственному интеллекту в промышленности и производстве Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).

Форум, проходивший под девизом «Раскрытие потенциала большого сотрудничества БРИКС для инклюзивной и устойчивой индустриализации», был организован совместно Министерством промышленности и информационных технологий (МИИТ) и Народным правительством провинции Фуцзянь. В нем приняли участие представители правительственных ведомств, посольств и консульств в Китае, известных предприятий, отраслевых ассоциаций, аналитических центров и финансовых учреждений 34 стран, а также международных организаций, включая ЮНИДО и Новый банк развития.

