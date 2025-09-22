The 2025 BRICS Forum on Partnership for New Industrial Revolution opened in Xiamen, Fujian Province

16 сентября в Сямыне, провинция Фуцзянь, открылся Форум БРИКС по партнерству для новой промышленной революции 2025 года, сообщает Fujian Media Group.

Форум был посвящен демонстрации прогресса в реализации важных инициатив сотрудничества, предложенных Председателем Си Цзиньпином на недавних саммитах БРИКС. На нем систематически рассматривались строительные достижения инновационного центра «Партнерство БРИКС в новой промышленной революции» за последние пять лет. Церемония состоялась в честь открытия Китайского центра промышленных компетенций для стран БРИКС, в ходе которой были обнародованы его первые результаты. Также были объявлены результаты работы Центра развития и сотрудничества в области искусственного интеллекта Китай-БРИКС и Сети сотрудничества экосистем цифровой промышленности БРИКС. Форум официально объявил о расширении Инициативы международного сотрудничества по новой индустриализации до 19 национальных компетентных органов и обнародовал план действий.

На форуме было представлено шесть подфорумов по интеллектуальному производству и робототехнике, производству новой энергии, промышленному дизайну, фармацевтической промышленности, инновациям в области промышленных технологий и экосистеме цифровой индустрии, что позволило получить ряд практических результатов. Параллельные мероприятия включали стипендиальную программу БРИКС «Jinlu» по новым отраслям, конкурс промышленных инноваций БРИКС, выставку «Новая промышленная революция БРИКС» и Генеральную ассамблею Глобального альянса по искусственному интеллекту в промышленности и производстве Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).

Форум, проходивший под девизом «Раскрытие потенциала большого сотрудничества БРИКС для инклюзивной и устойчивой индустриализации», был организован совместно Министерством промышленности и информационных технологий (МИИТ) и Народным правительством провинции Фуцзянь. В нем приняли участие представители правительственных ведомств, посольств и консульств в Китае, известных предприятий, отраслевых ассоциаций, аналитических центров и финансовых учреждений 34 стран, а также международных организаций, включая ЮНИДО и Новый банк развития.