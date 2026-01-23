В Татарстане до 2,9 млн руб. увеличили единовременную выплату для бойцов СВО

В Татарстане власти объявили о решении ощутимо увеличить сумму единовременной выплаты для желающих заключить контракт о прохождении военной службы. Теперь при подписании контракта военнослужащий сможет получить 2,9 млн руб., сообщает KazanFirst.

Выплата состоит из двух частей: республика выплачивает контрактнику 2,5 млн руб., Минобороны РФ – 400 тыс. руб. Военнослужащие могут рассчитывать на денежные поощрения: от 5 тыс. до 400 тыс. руб. за уничтожение вооружений и военной техники.

Андрей Козлов, возглавляющий пункт отбора на военную службу по контракту в Казани, подчеркивает, что в полку БПЛА количество мест ограничено. Преимущество при отборе получат лица, у которых имеются технические компетенции и боевой опыт, хотя и новички в состоянии попасть в элитное подразделения после завершения обучения. По мнению Козлова, это направление является перспективным и важным.

Войска беспилотных систем (ВБС) также предусмотрели повышенные выплаты для поступающих на службу. Военную службу по контракту могут проходить мужчины, чей возраст варьируется в пределах 18-45 лет (с категориями годности «А» или «Б»).

Оформление занимает один-два дня. В ВБС для мобилизации добровольцев предлагаются улучшенные условия по сравнению с остальными родами войск.

Узнать подробности и подать заявку можно черезТелеграм или ВКонтакте.