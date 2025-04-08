В Татарстане вырос спрос на цифровые платформы для заводов и предприятий

В Республике растет интерес компаний к инструментам автоматизации. По данным платформы «Яндекс Магистрали», в «оцифровке бизнеса» сегодня заинтересованы около 80% заводов и предприятий Татарстана. Высокую заинтересованность компаний отмечают представители государства и российских ИТ-компаний.

«Татарстан находится на третьем месте в стране по развитию IT-отрасли за последние четыре года. Вырос в три раза объем решений республиканских компаний на этом рынке», — отметил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

По мнению экспертов, российский софт сегодня соответствует запросам бизнеса и требованиям государства. Поэтому в Татарстане планируют работать над повышением уровня знаний заводов и предприятий о возможностях российских технологий. Это будет способствовать росту интереса бизнеса к инструментам автоматизации и формированию единых стандартов. И главное — позволит увеличить производственные мощности предприятий в Татарстане в среднем на 10-12%.

По данным «Яндекс Магистрали», около 15% предприятий боятся, что внедрение нововведений негативно скажется на их работе — нарушит отлаженные механизмы. Недовольства сотрудников опасаются 42% руководителей. Поэтому большинство предприятий Татарстана заинтересованы в обучении сотрудников, которое поможет им лучше взаимодействовали с цифровыми платформами. Эксперты подчеркивают, что для улучшения экономики компаниям нужно уходить от ведения учета в Excel-таблицах, повышать безопасность в работе с данными и уровень контроля на каждом этапе.

«С каждым годом спрос на цифровые платформы растет. Это происходит как в Татарстане, так и по всей России. Сегодня цифровизация не просто тренд, а необходимость для бизнеса, который хочет развиваться. В Татарстане много продвинутых компаний, которые используют технологии для решения разных задач, поэтому интерес компаний к инструментам автоматизации будет расти и дальше», – отметил Александр Гаврилов, директор по развитию продукта «Яндекс Магистрали».

Темпы цифровизации Татарстана уже в 2021 году были выше, чем в среднем по России. В 2023 году Татарстан занял первое место по уровню цифровизации среди регионов России. Сейчас уровень цифровой зрелости Татарстана составляет 95%. Лучшие показатели демонстрируют городское хозяйство и строительство, общественный транспорт, образовательная сфера, госуправление и здравоохранение.

«Татарстан — один из лидеров цифровой трансформации нашей страны. Реализация национальной программы „Цифровая экономика“ внесла особый вклад в развитие IT-отрасли», — сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов на пленарной сессии форума «Kazan Digital Week — 2024».

В рамках программы «Цифровая трансформация муниципального управления Казани на 2023—2025 годы», власти Татарстана планируют инвестировать в «цифру» 26,2 млн рублей в 2025 году. А по «Программе цифровой трансформации республики Татарстан», которую продлили на 2025 год, — 3,8 млрд рублей.