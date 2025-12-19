В ТПП РФ обсудили как сохранить модный бизнес в эпоху импортного давления и жёсткой экономики?

В Торгово-промышленной палате РФ состоялся круглый стол «Мода и креативные индустрии 2025: как сохранить креативный бизнес в условиях жёсткой экономики». Организаторы – Ассоциация деятелей культуры и бизнеса «Я Лидер» и Комиссия по развитию проектов креативной экономики в Совете по финансовому рынку и инвестициям ТПП РФ.

По словам организатора мероприятия Светланы Листопадовой, сегодня важно понять, какую роль творческие компетенции играют в трансформации отечественной легкой промышленности.

В креативной экономике тренды задает именно мода, убеждена Лидия Рой, возглавляющая Лабораторию по креативным индустриям Московской школы управления «Сколково».

Наталья Новикова, являющаяся креативным директором и дизайнером бренда «Душегрея», в своем выступлении в треке «Актуальные вызовы и пути решения» заявила, что креативный бизнес должен получить поддержку ради его выживания в условиях «охлаждения экономики». Это обусловливает необходимость, к примеру, усиления продуктового маркетинга.

Мария Тарханова, возглавляющая продюсерский центр «Останкино» и Союз пиарщиков России, убеждена в необходимости конструктивного диалога лидеров fashion-экономики и власти.

О множестве проблем, возникающих у владельцев отечественных авторских брендов в ходе работы с маркетплейсами, рассказала Маргарита Кувшинова, основатель бренда одежды и ателье Kuvshinova Margarita.

Про острый дефицит кадров, связанный с недостаточным уровнем образования молодых специалистов, говорил заявил fashion-стилист, визажист, парикмахер, арт-директор и основатель сети «Студии красоты Павла Логунова #ЖИТЬКАКВКИНО» Павел Лагунов.

О текущих вызовах модного бизнеса в России рассказала основатель Ассамблеи национального и международного развития бизнеса, эксперт по налогам и юридической защите бизнеса Ольга Малкова, подняв тему повышение ставки НДС, которая в 2026 году составит уже 22%.

Бизнес-консультант по управлению продажами и стратегическому развитию ex-Nike Дания Ткачёва назвала главные «болевые точки» российской fashion-реальности 2025 года: сберегательное потребительское поведение и рост класса «умеренного реализма»; доминирование маркетплейсов с ростом на них комиссии и числа китайских производителей; законодательные ограничения на некоторые соцсети, введенные с 2022 года. Предложения участников мероприятия были учтены при составлении итоговой резолюции.