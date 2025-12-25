В ТПП РФ состоялся международный круглый стол по итогам 2025 года, организованный дискуссионной площадкой “Мнения” и “Пиар Групп”

На круглом столе с участием предпринимателей и представителей власти обсуждали основные тенденции 2025 года и их влияние на бизнес-процессы в 2026 году.

Модерировали: основатель дискуссионной площадки «Мнения», российский журналист, член экспертного совета по развитию проектов креативной (творческой) экономике при ТПП РФ Светлана Ключкина и заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию АПК и сельских территорий, член Общественного совета Минсельхоза России Дмитрий Пекуровский.

Мероприятие открыл эксперт по экономике Китая и сотрудничеству с крупным бизнесом Сергей Разов, отметив, что мы видим новую волну регистраций российского бизнеса в Китае и это связано в том числе с отменой виз. С ним согласились сооснователи агентства «Пиар Групп» Ирина Гущина и Оксана Мастакова. Депутат Госдумы Татьяна Буцкая обратила внимание на важность семейного предпринимательства и необходимость скорейшего принятия закона о семейном бизнесе. Основатель клуба для родителей проблемных подростков «Лоза» Александра Изюменко предложила развивать на гос уровне не только систему контроля, но и систему помощи. О вызовах, на которые отвечают компании, ведущие ВЭД, рассказал генеральный директор международной транспортной компании NOVELCO Григорий Григорьев.

Не обошлось и без вопросов медицины и ментального здоровья. Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев отметил позитивную тенденцию: за последние 5 лет в России было построено и реконструировано более 10 тыс. объектов здравоохранения первичного звена. Тему здоровой кадровой политики поддержал соавтор проекта правительства Москвы «Мои документы – мой искренний сервис» Максим Недякин: «Профессиональная самореализация становится одной из важнейших ценностей современного человека и обязательным условием счастья». Эксперт по управлению человеческим капиталом и построению HR-систем Динара Миневич подтвердила, что сейчас люди все чаще перестают разделять работу и жизнь. Кризисный, спортивный и онкопсихолог Ольга Софьянова назвала общую проблему психотерапии в России – профессия психолога до сих пор не пользуется популярностью. Директор стоматологической клиники «Студия улыбки», врач – стоматолог-ортопед Анна Гордеева подтвердила, что специалистам среднего медицинского звена не хватает мотивации.

IR-директор компании «АПРИ», действующий инвестиционный советник Игорь Файнман подчеркнул, что 2026 год будет показательным, и мы увидим, кто продолжит работу в 2027 году. Экономист, учредитель инвестиционной платформы «Лэндли» Александр Волгин в качестве заметного тренда отметил развитие в России краудлендинговых платформ.

По мнению главы совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко словами 2025 года могут стать «искусственный интеллект» и «маркетплейс», поскольку именно в этих сферах происходят наиболее значительные изменения, влияющие на экономику. Основатель международного консалтингового агентства полного цикла UP CONSULTING Евгения Аптюшева сказала, что главным событием 2025 года для малого и среднего бизнеса стало изменение налогового законодательства, из-за которого компании могут столкнуться с кассовым разрывом. Экономику креативных индустрий считает недооцененной среди предпринимателей музыкальный продюсер, кинопродюсер, автор хитов, телеведущая Елена Кипер. Управляющий партнер группы компаний в сфере девелопмента, советник по развитию для малого и среднего бизнеса Алексей Пальцев обратил внимание, что сейчас особенно перспективны проекты, которые одновременно удовлетворяют интересы трех сторон – бизнеса, государства и людей. Глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин отметил необходимость развития локального кинопроизводства для популяризации российских регионов.

Помощь в организации мероприятия оказали Российское общество «Знание» и директор по развитию корпоративной культуры компании Portobello Валерия Подъяблонская.