В «X5 Клуб» рассказали о сотрудничестве с Московским зоопарком

Программа лояльности Пятёрочки и Перекрёстка, «X5 Клуб», официально стала опекуном символа Московского зоопарка – манула Тимофея. Первое появление манулов в Московском зоопарке датируется 1949 годом.

По словам старшего руководителя проектов «X5 Клуба», Эдуарда Вартаньяна, поддержка животных является важным направлением деятельности: например, программа лояльности запустила онлайн-сообщество «Пушистый клуб», в которое входит свыше 2 млн владельцев домашних питомцев. В сообществе можно прочесть обучающие статьи, получить ценные советы и воспользоваться спецпредложениями на товары для животных.

Тимофей редко балует публику своими появлениями. Среди его любимых лакомств – тушки перепелов и грызунов. Чаще Тимофей появляется в вольере в осеннюю пору, так как в это время года они едят больше обычного.

Начиная с 1975 года в зоопарке родилось свыше 100 котят забайкальских манулов. Эти животные активно размножаются благодаря комфортным условиям, созданным учеными.

Эмблему зоопарка манул украшает с 1987 г.