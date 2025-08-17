Vantage Foundation налаживает партнерство с детским фондом Blue Dragon для защиты детей и противодействия торговле людьми 

Мир
17 августа 2025

Фонд Vantage Foundation усилил свою приверженность делу защиты детей через детский фонд Blue Dragon во Вьетнаме. Это сотрудничество направлено на спасение детей от торговли людьми и эксплуатации, обеспечение их безопасности, образования и пути к более светлому будущему.

Vantage Foundation Partners with Blue Dragon Children’s Foundation to Protect Children and Prevent Human Trafficking

Фонд Blue Dragon широко известен своим целостным подходом: спасение детей от опасности и оказание им долгосрочной поддержки при одновременном противодействии торговле людьми посредством образования и просвещения. Многие молодые люди, входящие в группы риска, приезжают в поисках работы из сельских районов в города, где они подвержены повышенной уязвимости перед ложными обещаниями торговцев людьми. Фонд Blue Dragon работает со школами и сообществами, чтобы удержать детей в школе, научить их защищаться от торговцев людьми и дать семьям возможность защитить детей.

«Торговцы людьми охотятся на надежду, — сказал Майкл Бросовски (Michael Brosowski), основатель фонда Blue Dragon. — Когда семьи проинформированы, эта надежда становится силой, а не слабостью».

В ходе недавнего визита в центр Blue Dragon в Ханое волонтеры Vantage Foundation наладили непосредственную связь с детьми и персоналом. Команда помогала готовить и делила еду с детьми в центре, создавая моменты радости, поддержки и единения.

«Эти моменты напоминают о том, что исцеление часто начинается с простых вещей, таких как совместная трапеза и доброе слово», — сказал Стивен Се (Steven Xie), исполнительный директор Vantage Foundation.

Помимо спасения, фонд Blue Dragon предоставляет бесплатное образование бездомным и обездоленным детям, помогая им наверстать пропуски учебы и реинтегрироваться в общее школьное образование. Vantage Foundation поддерживает расширение этих программ, обеспечивая все большему количеству детей доступ к безопасности, образованию и долгосрочной поддержке.

«Мы считаем, что долгосрочные изменения начинаются с достоинства и возможности, — добавил Стивен Се. — Целостный, ориентированный на человека подход фонда Blue Dragon глубоко вдохновляет, и для нас большая честь иметь возможность изменить ситуацию к лучшему».

Этим сотрудничеством Vantage Foundation подтверждает свою приверженность защите уязвимых детей, предотвращению торговли людьми и формированию более безопасных сообществ. Это партнерство отражает общее видение организаций: каждый ребенок заслуживает шанс расти без эксплуатации и получить инструменты и возможности для процветания.

