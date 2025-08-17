Vantage Foundation налаживает партнерство с детским фондом Blue Dragon для защиты детей и противодействия торговле людьми 

Фонд Vantage Foundation усилил свою приверженность делу защиты детей через детский фонд Blue Dragon во Вьетнаме. Это сотрудничество направлено на спасение детей от торговли людьми и эксплуатации, обеспечение их безопасности, образования и пути к более светлому будущему.

Фонд Blue Dragon широко известен своим целостным подходом: спасение детей от опасности и оказание им долгосрочной поддержки при одновременном противодействии торговле людьми посредством образования и просвещения. Многие молодые люди, входящие в группы риска, приезжают в поисках работы из сельских районов в города, где они подвержены повышенной уязвимости перед ложными обещаниями торговцев людьми. Фонд Blue Dragon работает со школами и сообществами, чтобы удержать детей в школе, научить их защищаться от торговцев людьми и дать семьям возможность защитить детей.

«Торговцы людьми охотятся на надежду, — сказал Майкл Бросовски (Michael Brosowski), основатель фонда Blue Dragon. — Когда семьи проинформированы, эта надежда становится силой, а не слабостью».

В ходе недавнего визита в центр Blue Dragon в Ханое волонтеры Vantage Foundation наладили непосредственную связь с детьми и персоналом. Команда помогала готовить и делила еду с детьми в центре, создавая моменты радости, поддержки и единения.

«Эти моменты напоминают о том, что исцеление часто начинается с простых вещей, таких как совместная трапеза и доброе слово», — сказал Стивен Се (Steven Xie), исполнительный директор Vantage Foundation.

Помимо спасения, фонд Blue Dragon предоставляет бесплатное образование бездомным и обездоленным детям, помогая им наверстать пропуски учебы и реинтегрироваться в общее школьное образование. Vantage Foundation поддерживает расширение этих программ, обеспечивая все большему количеству детей доступ к безопасности, образованию и долгосрочной поддержке.

«Мы считаем, что долгосрочные изменения начинаются с достоинства и возможности, — добавил Стивен Се. — Целостный, ориентированный на человека подход фонда Blue Dragon глубоко вдохновляет, и для нас большая честь иметь возможность изменить ситуацию к лучшему».

Этим сотрудничеством Vantage Foundation подтверждает свою приверженность защите уязвимых детей, предотвращению торговли людьми и формированию более безопасных сообществ. Это партнерство отражает общее видение организаций: каждый ребенок заслуживает шанс расти без эксплуатации и получить инструменты и возможности для процветания.