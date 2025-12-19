Vantage получает награду «Лучшее мобильное приложение для трейдинга — Азиатско-Тихоокеанский регион» на церемонии UF Awards APAC 2025

Компания Vantage, ведущий мультиактивный брокер, с радостью сообщает о получении награды «Лучшее мобильное приложение для трейдинга — Азиатско-Тихоокеанский регион» на престижной церемонии UF AWARDS APAC 2025, прошедшей в рамках выставки iFX EXPO Asia 2025.

На шестой церемонии UF Awards APAC отмечались лучшие бренды в сфере финансовых технологий и онлайн-трейдинга, которые поставляют выдающиеся продукты и услуги. Этот знак признания был присвоен бренду Vantage в рамках региональных номинаций мероприятия.

Награда «Лучшее мобильное приложение для трейдинга» присуждена Vantage за приверженность обеспечению лучшей в своем классе мобильный среды. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу, молниеносному исполнению транзакций и расширенным функциям, предназначенным и для новичков, и для опытных трейдеров, мобильная платформа Vantage предоставляет инструменты и производительность, необходимые для уверенного трейдинга.

Марк Деспальерес (Marc Despallieres), генеральный директор Vantage, заявил: «Для нас большая честь получить это отраслевое признание. Победа в номинации «Лучшее мобильное приложение для трейдинга — Азиатско-Тихоокеанский регион» подчеркивает нашу приверженность разработке технологий, расширяющих возможности трейдеров. Мы будем продолжать внедрять инновации и создавать мобильные решения, которые делают трейдинг интеллектуальнее и доступнее».

Эта награда пополняет растущий список международных наград Vantage и укрепляет положение бренда как ведущей мобильной платформы для трейдинга.