Vantage присуждена премия за «Лучшую клиентскую поддержку» на Global Business Review Magazine Awards 2025 

Vantage Markets с гордостью объявляет о своей победе в номинации «Лучшая клиентская поддержка» на престижной церемонии Global Business Review Magazine Awards 2025. Эта награда подчеркивает приверженность Vantage к предоставлению качаственного обслуживания и укреплению доверия клиентов.

Global Business Review Magazine Awards присуждает награды за выдающиеся достижения в различных отраслях, отмечая компании, которые демонстрируют непревзойденные результаты в сфере банковского дела, финансов, страхования, недвижимости, лидерства и технологий. Данная премия известна своим строгим и прозрачным процессом оценки, контролируемым группой уважаемых отраслевых экспертов и аналитиков рынка, которые обеспечивают беспристрастность и поддерживают самые высокие стандарты.

Победа Vantage подчеркивает усилия компании, направленные на удовлетворенность клиентов, которая отражена в рейтинге 4,3 от Trustpilot, подкрепленном более чем 4 000 оценок «пять звезд»*. Это достижение является свидетельством неустанного внимания компании к обеспечению бесперебойной, быстро реагирующей и клиентоориентированной поддержки.

Генеральный директор Vantage Markets Марк Деспальерес (Marc Despallieres) поделился своей радостью: «Победа в номинации «Лучшая клиентская поддержка» — это огромная честь и подтверждение упорной работы и клиентоориентированности нашей команды. В Vantage мы считаем, что исключительный сервис является основой прочных отношений, и эта награда мотивирует нас продолжать повышать планку».

Vantage выражает благодарность клиентам и партнерам за их постоянную поддержку и надеется развить этот успех в ближайшие годы.

Global Business Review Magazine Awards отмечает выдающиеся результаты в разных отраслях, награждая компании, которые стимулируют инновации, лидерство и превосходное обслуживание. Награды отличаются прозрачным процессом оценки и коллегией уважаемых судей.