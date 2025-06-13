Vantage признана «Лучшей торговой платформой» на Wealth Expo Argentina 2025 

Компания Vantage Markets провела свою презентацию на выставке Wealth Expo Argentina 2025. Мероприятие объединило ведущие голоса в области финансов и инвестиций, позволив Vantage продемонстрировать свое лидерство, инновации и приверженность финансовой интеграции.

Компания Vantage стала победителем в номинации «Лучшая торговая платформа» во время выставки, что является признанием неизменного превосходства компании в предоставлении передовых технологий, удобных функций и безопасной инфраструктуры для своего глобального сообщества трейдеров. Эта награда укрепляет позиции Vantage как надежного и ориентированного на результат брокера.

«Мы невероятно гордимся тем, что нас признали лучшей торговой платформой на Wealth Expo Argentina, — сказал Марк Деспальерес (Marc Despallieres), генеральный директор Vantage Markets. — «Эта награда не только подтверждает нашу приверженность предоставлению мощных торговых решений, но и отражает нашу преданность глобальному сообществу трейдеров и партнеров, которые доверяют нам каждый день. Подобные мероприятия дают нам возможность делиться знаниями и вести диалог с широким финансовым сообществом».

В ходе мероприятия команда Vantage провела ряд сессий, направленных на обмен мнениями и продвижение финансовой грамотности. На главной сцене бизнес-стратег по работе с партнерами Алехандро Зельникер (Alejandro Zelniker) представил доклад на тему «Безопасность ваших денег прежде всего», выделив лучшие практики защиты финансовых активов в современной цифровой экономике. Параллельно с этим на сцене для семинаров Агустин Занардо (Agustin Zanardo), менеджер по развитию бизнеса, высказался на тему «Распространеннх ошибок среди трейдеров», предложив общие идеи, которые помогут участникам лучше понять торговые подводные камни и концепции управления рисками.

В оживленной панельной дискуссии Хуан Гонсалес (Juan Gonzalez), рыночный аналитик по развитию отношений с клиентами в Vantage, внес свой вклад в обсуждение темы «Трейдинг для всех: проблемы финансовой инклюзивности». Он обсудил сложности, с которыми сталкиваются малообеспеченные слои населения, и то, как брокеры могут способствовать улучшению доступа к финансовым услугам с помощью инклюзивных и образовательных решений.

Помимо этого, компания Vantage также провела сессии спикеров на стенде под руководством эксперта по цифровым активам Алехандро Каравотта (Alejandro Caravotta). Сессии служили не только как образовательные точки соприкосновения, но и как возможность для участников пообщаться с экспертами Vantage, получить ценную информацию о финансовых рынках в неформальной обстановке.

Как главный спонсор официального коктейльного мероприятия Wealth Expo Argentina, компания Vantage собрала партнеров, влиятельных лиц и экспертов отрасли для элегантного вечера роскоши, общения и развлечений. Эта вечеринка стала прекрасной платформой для проведения важных диалогов и продвижения бренда в непринужденной атмосфере.

Поскольку Vantage продолжает наращивать свое глобальное присутствие на финансовых мероприятиях, бренд по-прежнему сосредоточен на расширении возможностей трейдеров посредством инноваций, образования и значимого участия в жизни сообщества.