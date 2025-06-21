Vantage впервые примет участие в Wealth Expo Perú 2025

Vantage Markets примет участие в выставке Wealth Expo Perú 2025, одном из ключевых событий финансовой индустрии в регионе. Мероприятие пройдет в престижном отеле Westin в Сан-Исидро, центре финансового района Лимы, объединив трейдеров, инвесторов, финтех-экспертов и поставщиков финансовых услуг для обмена знаниями, нетворкинга и профессиональных дискуссий.

Впервые участвуя в перуанской выставке Wealth Expo, Vantage представит свои инновационные решения и пообщается с участниками из трейдерского и партнёрского сообществ. В рамках участия компании запланированы три экспертные сессии с выступлениями членов команды Vantage:

Родриго Мартинес, руководитель направления развития бизнеса Vantage, выступит с ключевым докладом “Vantage: Умный копи-трейдинг доступен каждому”, где подробно представит интуитивно понятную и доступную платформу для копирования сделок компании. Кроме того, он примет участие в экспертной панели вместе с другими отраслевыми специалистами, где обсудят основные тренды, вызовы и перспективы развития динамичного финансового рынка Перу и всего региона. В рамках практической сессии Хулио Васкес, менеджер по развитию бизнеса, поделится ценными знаниями в своем выступлении “Как превратить трейдинг и свое сообщество в источник пассивного дохода”.

Vantage выступит спонсором эксклюзивного коктейль-приема накануне основного мероприятия. Этот закрытый вечер позволит гостям в непринужденной атмосфере пообщаться с командой Vantage и насладиться теплым приемом.

Марк Деспальер, генеральный директор Vantage Markets, поделился: «Мы рады принять участие в Wealth Expo Perú — ключевом событии для развивающегося финансового ландшафта Латинской Америки. Регион демонстрирует устойчивый интерес к трейдингу и инновациям, и мы с нетерпением ждём возможности взаимодействия с отраслевыми партнёрами и заинтересованными сторонами. Благодаря образовательным инициативам, передовым технологиям и укреплению доверия Vantage продолжает вносить вклад в развитие финансовой экосистемы».