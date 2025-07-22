Vantage займет центральное место в качестве бриллиантового спонсора на выставке Wealth Expo Ecuador 2025 

Vantage Markets объявила о своем участии в качестве бриллиантового спонсора на выставке Wealth Expo Ecuador 2025, которая состоится 19 июля в конференц-центре Quorum в Кито. Являясь одной из ведущих финансовых выставок в регионе, это мероприятие соберет ведущих брокеров, новаторов в области финтеха, инвесторов и профессионалов в области торговли на целый день высокоэффективного обучения и нетворкинга.

В основе присутствия Vantage будет динамичный и увлекательный опыт работы на стенде. Посетители будут приглашены принять участие в захватывающем воздушном розыгрыше, где они могут войти в стеклянный лотерейный автомат и попытаться захватить билеты, летящие в воздухе. Счастливые победители уйдут с эксклюзивными наборами товаров Vantage или специальными подарочными картами — веселый и полезный способ связаться с брендом.

Родриго Мартинес (Rodrigo Martínez), руководитель группы развития бизнеса, выступит с основным докладом на главной сцене под названием «Интеллектуальный копитрейдинг, доступный каждому». Его сессия будет посвящена тому, как интуитивно понятная платформа Vantage и инновационная технология копитрейдинга могут дать возможность как новым, так и опытным трейдерам уверенно участвовать в глобальных рынках.

В дополнение к образовательной ценности выставки Хуан Гонсалес (Juan Gonzalez), аналитик рынка роста отношений с клиентами, проведет семинар на тему «Эмоциональный менеджмент и психотрейдинг», рассказывая участникам о психологических аспектах трейдинга и о том, как управлять эмоциями для лучшего принятия решений. Хосе Флорес (Jose Flores), менеджер по развитию бизнеса, также будет представлять Vantage в панельной дискуссии, предоставляя стратегическую информацию о тенденциях рынка и эволюции финансовой интеграции в регионе LATAM.

В качестве введения к главному событию Vantage выступит спонсором официального коктейльного приема Wealth Expo 18 июля, который также состоится в конференц-центре Quorum. Этот эксклюзивный вечер предложит гостям расслабленную и элегантную обстановку для налаживания связей, обмена идеями и отдыха с коллегами по отрасли за коктейлями и закусками.

«Участие Vantage в выставке Wealth Expo Ecuador в этом году отражает нашу более широкую приверженность поддержке финансового образования и участию в международных отраслевых мероприятиях, — сказал Марк Деспальер (Marc Despallieres), генеральный директор Vantage Markets. — Благодаря разумному лидерству, обучению продукту и подлинному участию мы стремимся поддерживать трейдеров на всех уровнях».

Ожидается, что выставка Wealth Expo Ecuador 2025, на которой ожидается более 800 участников, предоставит исключительные возможности для финансового обучения, поиска платформ и совместной работы. Участникам выставки предлагается пообщаться с представителями Vantage и узнать больше об инструментах торговли CFD и образовательных ресурсах.