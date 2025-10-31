Ваша справка уже в базе: «Новые люди» объяснили, как сэкономить время и нервы на общении с госорганами

Члены партии «Новые люди» рассказали РБК о праве россиян отказаться от предоставления документов, которые уже имеются у государства.

Партия «Новые люди» инициирует избавление граждан от бумажной рутины. Депутаты предлагают исключить дублирующие запросы документов у россиян, поскольку большая часть информации уже доступна госорганам.

Однако российские граждане и предприниматели продолжают собирать справки и документы, которые уже есть в государственных базах данных. В партии «Новые люди» отмечают, что в 2025 году люди по-прежнему вынуждены самостоятельно запрашивать бумаги, как в 1995-ом. Например, для оформления путевки в детский лагерь или получения льготной ипотеки требуется предъявить справку о доходах, хотя эта информация давно имеется в налоговой службе.

По мнению вице-спикера Госдумы от партии «Новые люди» Владислава Даванкова, ситуация может быть значительно упрощена. Федеральная налоговая служба располагает полной информацией о доходах физических лиц, а Социальный фонд владеет данными о составе семьи и праве на пособия. Вся эта информация уже успешно передается между ведомствами через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

В качестве положительного примера в партии приводят назначение единого пособия, где данные о доходах семьи поступают в Социальный фонд автоматически без участия заявителя. Это не экспериментальный, а отлаженный механизм, который минимизирует риск ошибок и экономит время граждан.

Также Владислав Даванков подчеркнул, что технически государство уже готово отказаться от бумажных запросов, поскольку нынешняя система создает избыточную нагрузку: граждане тратят время, бухгалтерии оформляют дублирующие справки, а процессы получения услуг замедляются.

Сообщается, что депутаты партии «Новые люди» направили обращение министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением исключить дублирующие запросы документов у граждан в случаях, когда необходимая информация уже доступна госорганам через СМЭВ. В партии также напоминают, что граждане имеют право требовать от чиновников запросить данные через СМЭВ, если документы уже есть в государственных системах. При отказе можно обратиться в МФЦ или через портал «Госуслуги».

«Совместно с коллегами Сарданой Авксентьевой и Антоном Ткачевым мы направили обращение в адрес Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максута Шадаева с предложением исключить дублирующие запросы документов у граждан в тех случаях, когда необходимая информация уже доступна госорганам через СМЭВ. Убежден, что прогрессивное государство должно быть максимально удобным и без лишних бумажек. Наш уровень цифровизации позволяет это реализовать», — заключил Владислав Даванков.