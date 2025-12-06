Вечная музыка Пуччини, Верди и Доницетти прозвучала в сердце Дубая

3 декабря Dubai Opera приняла одно из наиболее значимых культурных событий этого сезона — Рождественский гала-концерт, организованный Berin Iglesias Art.

Мероприятие стало ярким примером того, как классическое искусство мирового уровня формирует новый культурный стандарт региона и укрепляет позиции Дубая как международного центра искусства и событийной индустрии.

Впервые в Дубае в одном концерте объединились ведущие артисты мировой оперной сцены: тенор Витторио Григоло, легендарный баритон Лука Сальси, сопрано Алиса Медведева. В сопровождении Национального симфонического оркестра Узбекистана были представлены произведения Пуччини, Верди и Доницетти — вечная классика, исполненная на уровне лучших оперных домов Европы и США.

Концерт прошёл при стопроцентном аншлаге, подтвердив высокий спрос на культурные события премиум-класса в регионе. Зрители встречали каждое выступление бурными аплодисментами, а финальная часть концерта завершилась продолжительной овацией.

Особый эмоциональный подъём вызвало выступление Витторио Григоло — энергия артиста буквально преобразила зал, а публика в едином порыве подхватила мелодию, создавая атмосферу, которую редко встретишь даже на крупнейших мировых площадках. Мощная драматургия его исполнения, артистическое мастерство и безупречная вокальная техника сделали этот момент центральной точкой вечера. Зрители реагировали не просто аплодисментами — можно было ощутить живое взаимодействие между сценой и залом, когда классическая музыка объединяет аудиторию независимо от её культурного и профессионального бэкграунда.

Максим Берин, CEO Berin Iglesias Art, подчеркнул стратегическую значимость события: «Мы создаем проекты, которые усиливают культурную инфраструктуру региона, привозя в Дубай лучших артистов мира и формируя новую планку качества. Сегодняшний концерт показал, насколько высока потребность аудитории в событиях мирового уровня. Реакция зала, энергия, вовлеченность — всё подтверждает, что мы движемся в правильном направлении и создаем события, которые нравятся аудитории».

Berin Iglesias Art продолжает сезон масштабных премиальных проектов

Уникальное событие, которое поднимет культуру на новую высоту! 10 и 11 января впервые в Дубае Фонд развития культуры и искусства Узбекистана представляет грандиозную постановку оперы Генделя «Тамерлан»! Итальянский маэстро Стефано Пода создаёт дерзкое художественное видение, соединяя величие барокко и мистику Центральной Азии.

В постановке задействованы 160 артистов, Национальный симфонический оркестр Узбекистана, международные солисты и крупная творческая команда. Проект станет одним из ключевых культурных событий начала 2026 года и значимым вкладом в развитие оперной сцены региона.