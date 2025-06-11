Vector V – личная исповедь Димы Билана в 16 треках

6 июня Дима Билан представил свой долгожданный студийный альбом «Vector V» — музыкальное путешествие, ставшее результатом более чем трёхлетней работы, личных поисков и творческого взросления.

«Vector V» — это не просто музыкальный релиз. Это внутренний маршрут, направление, энергия, которую артист закладывает в каждый трек. Это внутренняя трансформация, поиск новых смыслов и возвращение к истокам одновременно. Название релиза символично: буква «V» — это не только вектор, направление движения, но и отсылка к настоящему имени артиста — Виктор.

Также новую главу в творчестве знаменует и его старт работы с лейблом AllStars, на котором и выходит альбом.

В 16 треках альбома переплетаются эстрада, электроника, афробит, синти-поп, современные биты. Билан исследует широкий диапазон жанров — от танцевальных ритмов до лирики, от диско до синтвейва. В композициях альбома звучит то, что невозможно описать словами — это эмоции, прожитые моменты, огонь сцены и тишина души.

«Vector V» — это не просто музыка, это приглашение почувствовать, вспомнить, отпустить и направиться туда, где начинается твоя собственная история. Работа над этим альбомом стала для меня глубоко личным процессом. «Vector V» — как зеркало: в нём отражаются мой голос, новая энергия, это мой путь. Мой вектор», – делится артист.

Над альбомом работали ведущие саунд-продюсеры, авторы и музыканты, но сам Билан выступил не только исполнителем, но и главным идеологом проекта. Среди ключевых треков:

«Играли роли» — фокус-трек альбома, сочетающий лёгкость поп и дэнс-звучания с эмоциональной глубиной. Это история о любви и выборе, вдохновляющая быть рядом с теми, кто по-настоящему близок.

— фокус-трек альбома, сочетающий лёгкость поп и дэнс-звучания с эмоциональной глубиной. Это история о любви и выборе, вдохновляющая быть рядом с теми, кто по-настоящему близок. «Что-то на родном» — трек о ностальгии, предопределённых встречах и ценности близости. В нём танцевальные ритмы переплетаются с тонкой лирикой и ощущением светлой грусти.

— трек о ностальгии, предопределённых встречах и ценности близости. В нём танцевальные ритмы переплетаются с тонкой лирикой и ощущением светлой грусти. «Высота» — переосмысление легендарной песни на музыку Александры Пахмутовой, исполненной Биланом в Большом театре на её юбилее.

— переосмысление легендарной песни на музыку Александры Пахмутовой, исполненной Биланом в Большом театре на её юбилее. «Письма издалека» — совместная работа с Игорем Крутым, ранее представленная на его альбоме 70 и прозвучавшая на юбилейном концерте композитора.

— совместная работа с Игорем Крутым, ранее представленная на его альбоме 70 и прозвучавшая на юбилейном концерте композитора. «По памяти» — глубокая лирическая композиция, где звучит строчка: «Дай мне по памяти снова себя найти», ставшая отражением концепции альбома.

— глубокая лирическая композиция, где звучит строчка: «Дай мне по памяти снова себя найти», ставшая отражением концепции альбома. «В области сердца» — песня с участием Дианы Анкудиновой, с которой Дима Билан ранее выступал в Крокус Сити Холле. Уже заявленный хитом альбома, трек будет сопровождаться клипом, премьера которого запланирована на осень 2025.

Особенное место занимает трек «Пообещай», который артист решил включить в альбом в последний момент. Это фокус-трек, который был выпущен 30 мая, за неделю до релиза всех песен альбома. Теплая, светлая композиция стала своеобразной точкой отправления в этом личном рассказе.

«Иногда песня появляется внезапно — как чувство, как запах весны. «Пообещай» — именно такая. Она будто пришла сама и стала завершающим штрихом всей истории. Я понял: без неё альбом будет неполным», — комментирует Дима Билан.

На обложке альбома — фотография, сделанная на фоне Эльбруса. Это символичный кадр, отсылающий к корням певца, к его родной земле — Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Этот снимок — не просто пейзаж, а личная точка отсчёта, метафора пути, который проходит артист: от сцены — к самому себе.

Трек–лист альбома «Vector V»:

Дофамин Мой человек Флюиды По памяти В области сердца Играли роли Что-то на родном Помешан Песня без припева Мы такие люди Пообещай Могло было быть Глупые воспоминания Заново Письма издалека Высота

Уже 21 июня Дима Билан представит несколько песен из альбома «Vector V» на масштабном стадионном концерте в ВТБ Арене в Москве, где прозвучат как новые композиции, так и знаковые хиты артиста.