Vector V – личная исповедь Димы Билана в 16 треках

6 июня Дима Билан представил свой долгожданный студийный альбом «Vector V» — музыкальное путешествие, ставшее результатом более чем трёхлетней работы, личных поисков и творческого взросления.
«Vector V» — это не просто музыкальный релиз. Это внутренний маршрут, направление, энергия, которую артист закладывает в каждый трек. Это внутренняя трансформация, поиск новых смыслов и возвращение к истокам одновременно. Название релиза символично: буква «V» — это не только вектор, направление движения, но и отсылка к настоящему имени артиста — Виктор.
Также новую главу в творчестве знаменует и его старт работы с лейблом AllStars, на котором и выходит альбом.
В 16 треках альбома переплетаются эстрада, электроника, афробит, синти-поп, современные биты. Билан исследует широкий диапазон жанров — от танцевальных ритмов до лирики, от диско до синтвейва. В композициях альбома звучит то, что невозможно описать словами — это эмоции, прожитые моменты, огонь сцены и тишина души.
«Vector V» — это не просто музыка, это приглашение почувствовать, вспомнить, отпустить и направиться туда, где начинается твоя собственная история. Работа над этим альбомом стала для меня глубоко личным процессом. «Vector V» — как зеркало: в нём отражаются мой голос, новая энергия, это мой путь. Мой вектор», – делится артист.
Над альбомом работали ведущие саунд-продюсеры, авторы и музыканты, но сам Билан выступил не только исполнителем, но и главным идеологом проекта. Среди ключевых треков:
- «Играли роли» — фокус-трек альбома, сочетающий лёгкость поп и дэнс-звучания с эмоциональной глубиной. Это история о любви и выборе, вдохновляющая быть рядом с теми, кто по-настоящему близок.
- «Что-то на родном» — трек о ностальгии, предопределённых встречах и ценности близости. В нём танцевальные ритмы переплетаются с тонкой лирикой и ощущением светлой грусти.
- «Высота» — переосмысление легендарной песни на музыку Александры Пахмутовой, исполненной Биланом в Большом театре на её юбилее.
- «Письма издалека» — совместная работа с Игорем Крутым, ранее представленная на его альбоме 70 и прозвучавшая на юбилейном концерте композитора.
- «По памяти» — глубокая лирическая композиция, где звучит строчка: «Дай мне по памяти снова себя найти», ставшая отражением концепции альбома.
- «В области сердца» — песня с участием Дианы Анкудиновой, с которой Дима Билан ранее выступал в Крокус Сити Холле. Уже заявленный хитом альбома, трек будет сопровождаться клипом, премьера которого запланирована на осень 2025.
Особенное место занимает трек «Пообещай», который артист решил включить в альбом в последний момент. Это фокус-трек, который был выпущен 30 мая, за неделю до релиза всех песен альбома. Теплая, светлая композиция стала своеобразной точкой отправления в этом личном рассказе.
«Иногда песня появляется внезапно — как чувство, как запах весны. «Пообещай» — именно такая. Она будто пришла сама и стала завершающим штрихом всей истории. Я понял: без неё альбом будет неполным», — комментирует Дима Билан.
На обложке альбома — фотография, сделанная на фоне Эльбруса. Это символичный кадр, отсылающий к корням певца, к его родной земле — Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Этот снимок — не просто пейзаж, а личная точка отсчёта, метафора пути, который проходит артист: от сцены — к самому себе.
Трек–лист альбома «Vector V»:
- Дофамин
- Мой человек
- Флюиды
- По памяти
- В области сердца
- Играли роли
- Что-то на родном
- Помешан
- Песня без припева
- Мы такие люди
- Пообещай
- Могло было быть
- Глупые воспоминания
- Заново
- Письма издалека
- Высота
Уже 21 июня Дима Билан представит несколько песен из альбома «Vector V» на масштабном стадионном концерте в ВТБ Арене в Москве, где прозвучат как новые композиции, так и знаковые хиты артиста.