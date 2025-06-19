Ведомости: Орден «Победа», предоставленный Гохраном России — центральный элемент стенда «Уралхима» на ПМЭФ-2025

Впервые на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) на стенде «Уралхима» экспонируется одна из самых редких наград в мире — подлинный орден «Победа», которым был награжден маршал СССР С.К.Тимошенко, из собрания Гохрана России.

Идея «Уралхима» по оформлению стенда, посвященного 80-летию Победы, с подлинным орденом «Победа» в качестве центра экспозиции в обрамлении масштабного панно из живых цветов с изображением ордена была поддержана Минфином России и Гохраном России.

Данная экспозиция — способ отдать дань уважения великому подвигу советского народа в борьбе с нацизмом. Экспозиция в рамках форума, проводимого в Санкт-Петербурге — городе с трагической и героической историей, также является символом преклонения перед героизмом и мужеством жителей города.

Орден «Победа» — высшая военная награда СССР, учрежденная в 1943 году, входит в число наиболее значимых экспонатов Гохрана России и является уникальным произведением искусства. Всего изготовлено лишь 22 экземпляра данной награды, каждый из которых обладает высочайшей исторической значимостью.

Орденом «Победа» награждались лица высшего командного состава Красной Армии за боевые операции, изменившие ход Великой Отечественной войны. Сегодня орден «Победа» является символом великой победы, за которой стоят миллионы человеческих жизней и подвигов.

У участников и гостей форума имеется уникальная возможность увидеть подлинный орден «Победа» на стенде «Уралхим».

Справка:

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — ведущая площадка для диалога представителей бизнеса и обсуждения актуальных мировых экономических вызовов и тенденций. ПМЭФ ежегодно объединяет более 10 000 участников, среди которых главы государств и правительств, руководители крупнейших корпораций, а также ведущие мировые эксперты из числа представителей науки, СМИ и общественных организаций.

Гохран России является организацией, осуществляющей формирование Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранение и экспонирование уникальных, высокохудожественных и исторических ценностей.

Источник: Ведомости