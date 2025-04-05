Ведущие ученые собрались на форуме PKU Shenzhen Forum для обсуждения ИИ и экономического развития 

В отеле Wuzhou Guest House в районе Футянь прошел форум 2025 PKU Shenzhen Forum, организованный бизнес-школой Peking University HSBC Business School (PHBS). Под девизом «Building Consensus on Reform, Stimulating Innovation» мероприятие собрало более 1 000 участников, включая ученых, экспертов по вопросам политики и лидеров отрасли.

Учрежденный в 2007 году и вышедший за пределы кампуса в 2021 году, Шэньчжэньский форум (Shenzhen Forum) стал платформой для междисциплинарного диалога по вопросам экономики, технологий и государственной политики.

Декан-основатель PHBS Хай Вэнь (Hai Wen), а также вице-председатель совета Peking University, открыл форум, выступив с речью, в которой подчеркнул, что реформы и инновации являются основными движущими силами прогресса. «Углубление реформ и постоянные инновации стали краеугольным камнем развития Китая за последние 40 лет», – отметил он.

На форуме с основным докладом о возрастающей роли ИИ для науки выступил профессор Чжан Цзинь (Zhang Jin), вице-президент Peking University и ректор Shenzhen Graduate School. Он подчеркнул необходимость поддержки цифровых исследовательских платформ и развития междисциплинарных талантов, способных продвигать научные открытия с помощью искусственного интеллекта.

Своими взглядами на макроэкономику поделился Ли Ян (Li Yang), председатель National Institution for Finance & Development, который отметил устойчивые показатели начала года, а также такие проблемы, как зависимость от внешнего спроса и слабый уровень частных инвестиций. Он подчеркнул необходимость упреждающей фискальной и денежно-кредитной политики, призвав при этом сделать ее более благоприятной для решения проблем внутреннего потребления и частных инвестиций.

Ван Имин (Wang Yiming) из China Center for International Economic Exchanges подчеркнул важность технологических инноваций в содействии новому экономическому импульсу, подчеркнув более тесную связь между образованием, исследованиями и развитием талантов.

В сфере международных отношений профессор Peking University Ван Ичжоу (Wang Yizhou) размышлял о ценности академических исследований в адаптации к глобальным изменениям. Он указал на возможности более глубокого международного участия и необходимость обновления перспектив развития.

Лу Май (Lu Mai), бывший вице-председатель фонда China Development Research Foundation, завершил сессию призывом инвестировать в раннее развитие детей, особенно в сельской местности. Он подчеркнул, что долгосрочное процветание зависит от улучшения ухода за самым юным поколением, его образования и питания.