Veiro — марка №1 в России® 2021

Москва, 28 октября. Компания «Сыктывкар Тиссью Груп» с брендом Veiro стала лауреатом ежегодной национальной премии доверия потребителей МАРКА №1 В РОССИИ® 2021 в сегменте бумажной санитарно-гигиенической продукции (категория «Непродовольственные товары»).

Список обладателей премии МАРКА №1 В РОССИИ® был опубликован Оргкомитетом Премии.

Признание россиян и знак качества бренда Veiro очевидны и в то же время очень значимы для «Сыктывкар Тиссью Груп». Потребители, на чьи нужды, запросы и ожидания компания ориентируется при разработке и производстве своей продукции, отмечают высокое качество и надежность, доступность и демократичность бренда, разнообразие линейки товаров, широкий ассортимент. Кроме того, одним из наиболее актуальных индикаторов популярности у потребителей по-прежнему остается экологическая и социальная устойчивость бизнеса компании.

Принципы устойчивого развития и экологической ответственности – неотъемлемая часть корпоративной философии ОАО «Сыктывкар Тиссью Групп» (СТГ). Компания имеет сертификат FSC (Лесного попечительского совета) на все виды сырья — целлюлозу и макулатуру. Продукция СТГ также имеет сертификат FSC, а значит — произведена из древесины, которая была заготовлена легально и с соблюдением дополнительных экологических и социальных требований в лесах, где ведется ответственное лесоуправление и бережно относятся к лесным ресурсам.

Почти год назад в сетях крупнейших российских ритейлеров появилась бумажная продукция бренда Veiro со значком панды — часть средств от ее продажи ОАО СТГ передает на природоохранные проекты WWF России. Совместный лицензионный проект российской компании-производителя санитарно-гигиенической продукции и Всемирного Фонда Дикой Природы (WWF) является первым в сегменте тиссью и призван продемонстрировать, что экологическая, экономическая и социальная устойчивость бизнеса — это целенаправленная работа, изменяющая практику лесопользования в лучшую для природы и людей сторону. ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» постоянно увеличивает долю использования в производстве вторичного сырья (макулатуры). На данный момент 100% продукции компании производится из возобновляемых сертифицированных источников и более 70% из переработанных вторичных ресурсов. Работать с макулатурой с экономической точки зрения бизнесу не так выгодно, как с первичной целлюлозой. Однако с точки зрения заботы об экологии – правильнее. Использование в производстве вторичного сырья помогает ОАО «СТГ» сохранить от вырубки более 400 тысяч деревьев в год, а это — 800 гектаров зрелого леса. Продукция, произведенная из вторсырья (макулатуры), по своим качественным характеристикам и потребительским свойствам ничуть не уступает бумаге, произведенной из целлюлозы.