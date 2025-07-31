Вейпы дороже, налоги ниже: что не так с запретами и акцизами

Цены растут, легальные магазины закрываются, а бюджет теряет миллиарды. В 2024 году акциз на никотинсодержащие жидкости в России вырос на 110%, до 42 рублей за миллилитр. Продажи обрушились на 31%, средняя цена одного вейпа выросла до 1,3 тыс. рублей. Вместе с тем, по оценке «Ленты.ру», теневой рынок занимает уже 65,8% и продолжает расти.

«Введение тотального запрета на оборот вейпов может иметь противоположный эффект: рынок уйдет в глубокую тень, поскольку контроль государства станет невозможным», — считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

И повод для беспокойства немалый: за первые пять месяцев 2025 года сборы с импортных жидкостей упали почти в 4 раза, несмотря на запредельные акцизы. Минфин надеялся на дополнительные 37 млрд рублей в бюджет, однако, по данным Казначейства, поступления, «скорее всего, равны нулю».