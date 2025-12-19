Векторы устойчивого развития модной индустрии: в ТПП РФ прошла дискуссия лидеров рынка

В Торгово-промышленной палате РФ состоялся круглый стол «Мода и креативные индустрии 2025: как сохранить креативный бизнес в условиях жёсткой экономики». Организаторы – Ассоциация деятелей культуры и бизнеса «Я Лидер» и Комиссия по развитию проектов креативной экономики в Совете по финансовому рынку и инвестициям ТПП РФ.

Наталья Новикова, являющаяся креативным директором и дизайнером бренда «Душегрея», в своем выступлении в треке «Актуальные вызовы и пути решения» заявила, что креативный бизнес должен получить поддержку ради его выживания в условиях «охлаждения экономики». Это обусловливает необходимость, к примеру, усиления продуктового маркетинга.

В креативной экономике тренды задает именно мода, убеждена Лидия Рой, возглавляющая Лабораторию по креативным индустриям Московской школы управления «Сколково».

Трек «Кооперация и коллаборация: меры государственной поддержки fashion-бизнеса» представил основатель института развития индустрии моды и Альянса Beinopen, ведущий эксперт направления «Реинжиниринг системы моды» в институте развития креативных индустрий Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Алексей Владимирович Баженов: «Многие предприниматели в сфере моды сокращают свои команды из-за отсутствия рентабельности – в 2026 году будет 10000 банкротств. Это неизбежно! Классическая модель маркетинга устаревает. На смену приходит модель продуктового маркетинга с упором на искусственный интеллект, который помогает автоматизировать процессы бизнеса. То, что раньше делали 10 человек, сейчас может делать 5. Главная задача – наладить взаимодействие между человеком и искусственным интеллектом».

Тренд-аналитик Станислав Зимин открыл итоговый трек «Практика прогнозирования». Он посетовал на то, что квалифицированные креативные специалисты «бегут» из России в связи с отсутствием для себя перспектив. Поэтому чрезвычайно актуальным остается создание собственного модного бренда внутри РФ, независимого от трендов развития других стран.

По словам организатора мероприятия Светланы Листопадовой, сегодня важно понять, какую роль творческие компетенции играют в трансформации отечественной легкой промышленности. В завершении Круглого стола «Мода и креативные индустрии 2025: как сохранить креативный бизнес в условиях жёсткой экономики» состоялось подписание полного списка предложений в итоговую резолюцию, а также прошла церемония награждения Лауреатов Национальной бизнес-премии «Международная индустрия моды 2025».