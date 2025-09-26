Велошины производства KAMA TYRES признаны одним из лучших технических решений на Татарстанском нефтегазохимическом форуме

Проект по организации выпуска велосипедных шин, реализуемый на производственной площадке Шинного комплекса KAMA TYRES, удостоен диплома II степени в номинации «Лучший проект/техническое решение в импортозамещении» конкурса, традиционно проводимого в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума и выставки Kazan Oil, Gas&Chemistry – 2025.

Церемония награждения состоялась в Международном выставочном центре «Казань Экспо». Диплом директору ПАО «Нижнекамскшина» (предприятие входит в состав Шинного комплекса KAMA TYRES) Фаилю Миннегалиеву вручил заместитель премьер-министра – министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко.

«Мы награждаем предприятия за проекты и технические решения. Каждый год вы демонстрируете креативные предложения, благодаря которым выставка становится одной из самых значимых в отрасли», – отметил глава Минпромторга РТ, обращаясь к победителям и призерам конкурса.

Производство велошин на площадке KAMA TYRES было запущено в начале 2024 года в рамках исполнения поручения Минпромторга РФ с целью обеспечения российских производителей велосипедов отечественными шинами. Разработкой моделей занимались инженеры-конструкторы Научно-технического центра «Кама». При создании учитывались современные мировые стандарты и требования к эксплуатации в различных условиях – от городских и детских велосипедов до спортивных и дорожных.

Сегодня под брендом КАМА VELTA выпускается пять линеек велошин с различным рисунком протектора, включающих 34 типоразмера с посадочным диаметром от 14 до 29 дюймов.

Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама»:

«Признание на таком авторитетном форуме – это высокая оценка работы нашей команды. Запуск производства велосипедных шин стал важным шагом в реализации программы импортозамещения и примером того, как российская промышленность способна оперативно отвечать на запросы рынка. Мы видим большой потенциал в этом направлении и будем продолжать развивать линейку КАМА VELTA, предлагая качественные и доступные решения для российских потребителей».

Конкурс инновационных проектов и технических решений в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума проводится ежегодно и традиционно пользуется вниманием профессионального сообщества. В 2025 году на участие в восьми номинациях поступило около 80 заявок от 40 компаний. Наибольший интерес вызвали проекты в области импортозамещения – 26 заявок от 19 организаций.