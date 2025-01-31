Версии и вопросы в деле Улугбека Шадманова

Бизнесмен Улугбек Шадманов, владелец компании United Cement Group (UCG), которая занимает лидирующие позиции на рынке цемента в центральноазиатском регионе. Однако в последнее время некоторые СМИ беспочвенно начали говорить о нем в контексте нашумевшей истории с покушением на Комила Аламжонова. Последний является влиятельной фигурой в политическом пространстве Узбекистана. В результате покушения обошлось без пострадавших.

О задержании Шадманова в ОАЭ стало известно в конце 2024 года. За ним из Узбекистана был выслан частный борт, который и был использован для экстрадиции крупного предпринимателя. В истории этой очень много неясного: так, страница@freeshadmanov в соцсети Х утверждает, что записи и журналы авиационных диспетчеров отсутствуют.

По мнению Радхи Стирлинг, известной правозащитницы, следствие движется по ложному пути и находится под колоссальным внешним информационным давлением.

Аламжонов занимал должность замруководителя администрации президента Узбекистана. Его имя прогремело в 2019 году, когда чиновник инициировал отмену запрета на деятельность некоторого числа западных СМИ. Однако затем с его стороны прозвучал призыв к блоггерам и журналистам о прекращении публикации материалов по ЛГБТ-тематике. С сентября 2024 года Аламжонов ушел из администрации, но сохранил серьезное влияние на политическую жизнь Узбекистана.

Оценивая продвижение Аламжонова по карьерной лестнице, следует также отметить его тесные связи с Саидой Мирзеевой. Старшая дочь узбекского президента стала важным персонажем в деле формирования информационной политики в государстве. Должность первого помощника президента страны она получила в августе прошлого года.

В октябре 2024 года, когда стало известно о покушении на Аламжонова, правоохранители задержали пять человек. Еще двоих объявили в розыск, причем начала циркулировать информация о том, что они находятся в Чечне. Такие слухи глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал провокацией, которая должна посеять раздор и внести раскол в Узбекистане.

Защита Улугбека Шадманова продолжает работать над делом своего подопечного. По мнению адвокатов, их подзащитный стал жертвой продуманного и заранее составленного плана. Итогом реализации всей операции стал болезненный удар по репутации Шадманова, а также, бизнес климату Узбекистана.