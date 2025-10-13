«Вертолеты России» презентовали санитарный Ансат журналистам стран Ближнего Востока

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех презентовал санитарный вертолет Ансат производства Казанского вертолетного завода журналистам ведущих арабских СМИ. Вертолет представлен на выставке промышленного потенциала Республики Татарстан, организованной в преддверии первого Российско-Арабского саммита, который пройдет в Москве 14-15 октября.

Легкий многоцелевой вертолет Ансат в санитарной версии презентовали представителям средств массовой информации арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также стран Восточной Африки, входящих в Лигу арабских государств.

«Российская вертолетная техника применяется более чем в ста странах мира. Африканский и арабский регионы – наши давние партнеры, при этом сегодня есть значительный потенциал для дальнейшего развития сотрудничества. Помимо машин типа Ми-8, которые традиционно пользуются значительным спросом, растет интерес к легким вертолетам Ансат. Среди их преимуществ – высокая маневренность и удобство в эксплуатации. Эти машины незаменимы в системе санитарной авиации России, обеспечивают возможность медицинской эвакуации больных и пострадавших в разных регионах страны. Кроме того, была проведена валидация сертификата типа Ансата в Китае, Индии, Зимбабве, Туркменистане и Мексике», – подчеркнул генеральный директор холдинга «Вертолеты России», куратор Бурятского и Приморского региональных отделений Союзмаш России Николай Колесов.

На выставке представлен Ансат, оснащенный медицинским модулем для транспортировки больных и пострадавших, а также инфекционным боксом, предназначенным для медэвакуации пациентов с подозрением на заражение особо опасными инфекциями и вирусами.

Санитарная версия вертолета обеспечивает быструю перевозку пациента в сопровождении двух медработников, позволяя соблюдать правило «золотого часа» для спасения жизни человека и своевременного оказания помощи.

Напомним, второго сентября состоялся первый полет импортозамещенного Ансата. Специалисты Казанского вертолетного завода комплексно переработали системы и внесли изменения в конструкцию воздушного судна, подняв его характеристики и надежность на новый уровень.

