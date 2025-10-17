 «Вертолёты России» представят модель «Ансат» на международной выставке China Helicopter Exposition 2025 в Китае

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех представляет на международной выставке China Helicopter Exposition 2025 вертолет «Ансат», оснащенный медицинским оборудованием, а также противопожарный Ка-32А11ВС и многоцелевой Ми-8/17. Масштабные модели машин демонстрируются на стенде холдинга.

«Наши китайские партнеры уже много лет активно эксплуатируют российские тяжелые и сверхтяжелые вертолеты. Например, Ка-32А11ВС традиционно используются для тушения пожаров, подтверждая свою эффективность при работе даже в самых непростых условиях. Совокупный парк российских вертолетов в КНР составляет более 450 единиц, из которых около 390 (примерно 85%) – тяжелые вертолеты типа Ми-8/17. При этом авиакомпании КНР рассматривают возможность расширения вертолетного парка. Интерес к российским вертолетам продолжает расти, и это результат системной работы Холдинга, всего Ростеха», – сообщил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов.

Интерес у китайских авиакомпаний вызывают Ка-32А11ВС и модернизированные Ка-32А11М для тушения пожаров, вертолеты Ми-8/17 для поисково-спасательных операций, Ми-26ТС для ликвидации последствий стихийных бедствий, а также легкие вертолеты «Ансат» для выполнения задач скорой медицинской помощи и обучения летного состава.

Многоцелевые Ми-8/17 постоянно совершенствуются, а их летно-технические характеристики улучшаются. Применение Х-образного рулевого винта, новых материалов и, главное, более эффективных силовых установок дает этим вертолетам новые возможности для использования в самых разных ситуациях.

Ка-32А11ВС оборудован для тушения пожаров и используется в десятках зарубежных стран. Его маневренность, устойчивость, энерговооруженность, возможность применения водяной пушки в условиях плотной городской застройки делают вертолеты типа Ка-32 попросту незаменимыми для тушения пожаров, в том числе в высотных зданиях.

Высоким экспортным потенциалом обладает и вертолет «Ансат». Эта машина активно используется в России и ряде других стран, демонстрируя настоящую незаменимость для нужд экстренной медицинской перевозки пациентов.

Выставка China Helicopter Exposition 2025 проходит с 16 по 19 октября в городе Тяньцзине, КНР.

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, национальный центр вертолетостроения, объединяющий в себе компетенции двух конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.