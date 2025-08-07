Вклад ИИ в урожайность и пищевую промышленность: как цифровые технологии меняют АПК России

Эксперты консалтинговой компании «Яков и Партнёры» оценили текущее состояние и перспективы развития искусственного интеллекта (ИИ) в АПК России. Согласно исследованию «Искусственный интеллект в агропромышленном комплексе России: временный тренд или реальные деньги?», ожидаемый экономический эффект от внедрения ИИ, измеряемый как рост операционной прибыли, может составить 2–2,9 млрд долл. США в растениеводстве и животноводстве, а также 1,6–3,2 млрд долл. США для отраслей, производящих средства производства и оказывающих услуги для АПК. При этом около двух третей эффекта во второй группе в РФ приходится на производителей удобрений.

«ИИ — это уже не хайп, а один из ключевых факторов успешной производственной трансформации. Его внедрение способно кратно повысить эффективность процессов, особенно в условиях дефицита рабочей силы, роста издержек и ограниченного доступа к финансированию», — отметил Алексей Клецко, директор «Яков и Партнёры».

По его словам, в основе цифровой трансформации АПК лежат два типа технологий: аналитический ИИ и генеративный ИИ. Если первый помогает с прогнозированием урожайности, оптимизацией поставок и техническим обслуживанием оборудования, то второй способен создавать новые сценарии, разрабатывать рекомендации и даже обучать аграриев в формате «цифровых советников».

Несмотря на распространенное представление о сельском хозяйстве как о консервативной отрасли, цифровизация АПК в России развивается динамично. По оценкам экспертов, цифровые платформы уже используются на площадях, превышающих 20 млн га. Такие решения включают модули по распознаванию сорняков, анализу спутниковых снимков, прогнозированию урожайности и управлению производственными процессами. Наш опрос «Окно возможностей 3.0» с участием более 100 топ-менеджеров АПК (главные агрономы и руководители сельхозпредприятий с земельным банком более 20 тыс. га из всех регионов РФ), подтверждает это наблюдение: более 85% участников опроса используют ИИ в системах работы сельскохозяйственной техники и более 65% — в системах типа «помощник агронома» и большинство планируют продолжать внедрять решения на основе ИИ.

Активное внедрение цифровых технологий отмечается и в секторе производства средств производства для АПК, где предприятия направляют значительную долю выручки на НИОКР, что дает импульс для ускоренного развития технологий в отрасли. Так, современные системы автопилотирования и машинного зрения позволяют повысить эффективность сельхозтехники на 30–50%, в зависимости от конкретной машины и условий работы.

Цифровизация охватывает и перерабатывающее звено. Новые предприятия строятся по принципам «Индустрии 4.0», с полной автоматизацией процессов — от подачи сырья до отгрузки готовой продукции. Все операции управляются интеллектуальными системами, интегрированными в цифровую инфраструктуру управления производством.

На международном рынке ключевыми ориентирами остаются производители из США, где цифровые экосистемы охватывают сотни тысяч единиц сельхозтехники и сотни миллионов гектаров полей. Сбор и обработка данных в реальном времени позволяют оптимизировать ресурсопотребление, снижать производственные издержки и увеличивать урожайность.

В развивающихся странах также происходит стремительное внедрение цифровых решений. Например, в Индии агроплатформу Dhenu Agri на базе LLM уже используют более 120 тыс. фермеров. Этот сервис поддерживает 12 местных языков, адаптирован под недорогие смартфоны и предоставляет персонализированные рекомендации по агротехнологиям, удобрениям и севообороту. Пилотное внедрение платформы позволило увеличить урожайность в среднем на 10–25%.

Тем не менее, несмотря на высокую эффективность таких решений, путь к их массовому распространению в России не лишен препятствий, признают эксперты. Одним из главных сдерживающих факторов остается высокая ключевая ставка Банка России (18% годовых по состоянию на июль 2025 г.). Эксперты оценивают потери агропромышленного комплекса из-за высокой стоимости капитала в 500–650 млрд рублей ежегодно. Еще один барьер — утильсбор на сельхозтехнику, который наносит отрасли ущерб в размере 150–250 млрд рублей в год. Запрет на импорт семян и переход на исключительно отечественную генетику также может обойтись экономике в дополнительные 250–300 млрд рублей потерь.

Авторы отмечают, что даже при наличии передовых технологий результат от внедрения ИИ будет минимальным без работы над совершенствованием операционной зрелости компаний и готовности интегрировать инновации в производственный контур. Нужно также помнить, что реальная отдача от ИИ возникает только при наличии физического или цифрового носителя — трактора, системы управления, программного обеспечения. Без этого ИИ остается абстрактным инструментом без прикладной ценности.

По мнению экспертов, ключевыми условиями масштабного внедрения ИИ в российский АПК являются развитие платежеспособного спроса, снижение регуляторных и финансовых барьеров и широкое заимствование лучших операционных практик, уже внедренных и используемых в других отраслях — от металлургии до ритейла.

«Искусственный интеллект — это не продукт, а система. Он не заменяет людей, а помогает им принимать более точные решения, повышать устойчивость хозяйства и открывать новые рынки. Там, где агросектор соединяется с цифровыми технологиями, оперативно появляются точки экономического роста», — заключил Станислав Ветошкин, эксперт «Яков и Партнёры».