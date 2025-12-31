Новостной репортаж с Юга. В Шэньчжэне состоялось неформальное совещание старших должностных лиц из стран — участниц форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), и Шэньчжэнь был подтвержден в качестве места проведения Совещания лидеров экономик АТЭС 2026 года.

Бывший посол Сингапура при Организации Объединенных Наций, Кишоре Махбубани (Kishore Mahbubani), который присутствовал на первом Совещании лидеров экономик АТЭС в 1993 году, недавно вернулся в город. Он с аналитической любознательностью подошел к Шэньчжэню, который назвал «самым быстроразвивающимся городом в мировой истории».

«Когда лидеры АТЭС приедут сюда, они будут очень впечатлены, — сказал Махбубани. — Достижения Шэньчжэня могут послужить подлинным воодушевлением для всего мира».

Это воодушевление, по его мнению, кроется в промышленной трансформации города. Стоя на вершине небоскреба с видом на Шэньчжэньский залив, Махбубани вспомнил, как смотрел со стороны Гонконга несколько десятилетий назад. «Здесь ничего не было — только рисовые поля, — сказал он. — Сегодня панорама города конкурирует с горизонтами крупнейших городов мира».

В компании BYD, базирующемся в Шэньчжэне производителе электромобилей, Махбубани испытал новые модели и понаблюдал за демонстрациями безопасности разработанной компанией технологии пластинчатых аккумуляторов.

Основанная три десятилетия назад компания BYD в настоящее время работает в 116 странах и регионах. Для Махбубани ее рост отражает более широкий переход Шэньчжэня от базового производства к передовым технологиям.

В этом году исполняется 45 лет с объявления Шэньчжэня особой экономической зоной. За этот срок город превратился в одну из крупнейших городских экономик материковой части Китая, которая широко рассматривается как испытательный полигон для политик развития Китая.

Преимущества Шэньчжэня, отметил Махбубани, также носят институциональный характер. В Молодежном центре инноваций и предпринимательства Цяньхай (Шэньчжэнь) — Гонконг он встретился с представителями стартапов и фирм, финансируемых Гонконгом, которые пользуются интегрированными государственными услугами и политической поддержкой. Этот подход он сам описал как эффективный и воспроизводимый.

По мнению Махбубани, 45-летнее развитие Шэньчжэня также является историей изменения отношений с Гонконгом — от однонаправленного перетекания к взаимному укреплению.

За счет молодого населения и плотной инновационной экосистемы Шэньчжэнь продолжает привлекать новые отрасли, от электромобилей до дополненной реальности. В то время как глобальный рост замедляется, по словам Махбубани город предлагает другой способ мышления в отношении развития.

«Достижения Шэньчжэня могут стать реальным источником воодушевления для других стран, показывающим, какой прогресс может быть достигнут за такой короткий период времени», — сказал Махбубани.