Водитель Яндекс Такси написал песню «В рай», взяв огромный кредит в Тинькофф Банке

Виталий Ролин из Новокузнецка работает в Яндекс Такси, по его собственным словам, себя он видит не таксистом, а музыкантом.

Для того чтобы реализовать свой потенциал, парень решил взять большой кредит в Тинькофф Банке! Об этом он заявил в своей группе ВКонтакте.

«Для тех, кто не знает, я уже несколько лет работаю в Яндекс Такси. Но так сложилось, что я вижу себя музыкантом, поэтому решил поставить все на карту и изменить свою жизнь, взяв огромный кредит в Тинькофф Банке и сделав эту песню! Я написал слова, аранжировку, а сведение сделали люди, которые работали с суперизвестными проектами в России! Я считаю, что у нас получился суперхит, достойный всеобщего внимания! Поэтому огромная просьба: не проходите мимо, поддержите прослушиванием и комментариями, всем буду отвечать!»

Сама песня ROLINGOOD «В рай» получилась действительно очень неплохой, ведь над ее созданием работали мастера своего дела. Кто знает, может быть именно сейчас зарождается новая звезда! Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского!

Искренне желаем этому парню добиться своего!