Военные хирурги спасли пациенту ногу с помощью матрикса из пробирки

Хирурги Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко, с помощью созданного российскими учеными биогеля сохранили пациенту ногу, которую разрушала рецидивирующая опухоль.

Диагноз 25-летнего пациента звучал угрожающе: рецидив гигантоклеточной опухоли с обширным разрушением правой пяточной кости. Новообразование полностью разрушило опорную кость пятки и значительную часть малоберцовой кости. Требовалось удалить фрагмент кости между коленом и голенью размером около 13 см. В молодом возрасте это означало бы инвалидность и коренное изменение жизни.

На помощь хирургии пришла тканевая инженерия. Врачи выбрали реконструктивную тактику. После удаления опухоли образовавшийся огромный дефект заполнили комбинированным трансплантатом. Ключевым компонентом стала тканеинженерная конструкция на основе инновационной российской разработки — биомиметика внеклеточного матрикса в форме геля Сферогель LONG. Он послужил «умным каркасом», который стимулировал организм пациента к восстановлению собственной костной ткани. Результат, подтвержденный через год повторной операцией и снимками, показал успешное замещение дефекта. Молодой человек сохранил ногу и её опорную функцию.

Этот клинический пример — один из многих в серии исследований, подтверждающих эффективность российского биорегенеранта. Как рассказала Надежда Перова, соавтор Сферогеля, доктор биологических наук, генеральный директор научно-производственной компании «БИОМИР сервис», разработка не имеет аналогов в мире и принципиально отличается от традиционных методов.

В отличие от гиалуроновой кислоты, которая служит лишь «смазкой» и быстро рассасывается, Сферогель является биомиметиком — точной копией внеклеточного матрикса человека. «Он не только облегчает симптомы, а обеспечивает матрицу для регенерации повреждённых тканей: хряща, связок, сухожилий и кости. Препарат не содержит фармакологических агентов, не нагружает печень и почки и обеспечивает пролонгированный эффект», — отмечает Надежда Перова.

Исследование в госпитале Бурденко с участием 138 пациентов с костными дефектами и ложными суставами продемонстрировало, что использование тканеинженерных конструкций на основе геля позволяет пациентам начать нагружать конечность в 3-6 раз быстрее. Кроме того, полное сращение происходит в 1.5 раза быстрее по сравнению с классическим методом Илизарова.

В 2025 году в Курске провели масштабное исследование среди 937 пациентов с остеоартритом коленного сустава. Ученые выяснили, что индивидуальные схемы лечения с препаратами Сферогель LIGHT, MEDIUM и LONG оказались очень эффективными. Например, у людей с «воспалительным фенотипом» уровень боли, измеряемый по визуальной аналоговой шкале, снизился в среднем с 74 мм до 24 мм.

Особое доверие медицинского сообщества технология заслужила, доказав свою эффективность в условиях военной медицины. Препарат используется в комплексном лечении огнестрельных ранений для улучшения приживления трансплантатов и ускорения репарации сложных ран.

«Мы не стремимся временно заменить фрагмент поврежденной ткани. Наша задача — дать организму совершенный инструмент, матрицу, на которой он сможет восстановить именно ту, родную, полноценную ткань, — комментирует д.б.н. Надежда Перова. — Именно это позволяет решать не только проблемы возрастного износа суставов, но и восстанавливаться после тяжелейших травм и операций».

Отечественная разработка открывает новую страницу в доступной регенеративной медицине. Она позволяет восстанавливать утраченные ткани и функции с высокой биологической точностью. Это касается как спасения конечностей у молодых людей, так и системного лечения миллионов пациентов с остеоартрозом.