Волонтеры из Vantage Foundation проявляют сострадание и заботятся о спасенных собаках в Laws for Paws Vietnam

Проявляя искреннее сочувствие и участвуя в жизни общины, 15 волонтеров из Vantage Foundation провели день в местной некоммерческой организации Laws for Paws Vietnam, которая занимается спасением и реабилитацией брошенных и подвергшихся насилию собак.

Эта акция проводилась в рамках более широкой задачи Vantage Foundation, заключающейся в позитивном социальном влиянии за счет выполнения значимой, практической волонтерской работы. В течение дня добровольцы участвовали в ряде работ, от выгула и купания собак до оказания помощи в общем уходе, обеспечивая каждому животному не только физическое внимание, но и эмоциональную связь, имеющую решающее значение для выздоровления.

«Это была не просто волонтерская работа, а учащий скромности опыт, который напомнил нам о силе сострадания, — сказал Адам (Adam), директор по продажам Vantage Markets. — Многие из нас установили подлинную связь с собаками и воочию убедились, что небольшое проявление доброты может иметь большое значение на их пути к исцелению».

День был наполнен теплотой, смехом и общей любовью в процессе тесного взаимодействия добровольцев с животными, многие из которых пережили отсутствие заботы или жестокое обращение, прежде чем их спасли. Этот опыт произвел глубокое впечатление на команду Vantage, укрепив веру фонда в то, что забота и доброта должны выходить за рамки сообществ людей и распространяться на всех живых существ, которые в этом нуждаются.

Организация Laws for Paws Vietnam продолжает играть важную роль в обеспечении благополучия животных, предоставляя спасенным собакам медицинскую помощь, реабилитацию и безопасный путь к новым хозяевам. Vantage Foundation гордится тем, что поддерживает миссию этой организации и повышает осведомленность о важности инициатив сообщества, основанных на сострадании.

Every volunteer effort is a step toward a kinder and more inclusive world.

«Подобные партнерские отношения напоминают нам, что для изменения ситуации не всегда требуются крупномасштабные программы, все может начинаться с сочувствия и готовности жертвовать своим временем, — сказал Стивен Се (Steven Xie), исполнительный директор Vantage Foundation. — Каждая акция волонтеров — это шаг к более доброму и инклюзивному миру».