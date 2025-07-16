14 июля в очередной раз появился фейковый информационный вброс, направленный на очернение Николая Шихиди. Этот случай является очередным подтверждением того, что распространение подобных ложных сообщений — это финальный аккорд настолько выдуманных историй, направленных на дискредитацию и очернение Николая Шихиди. Каждая новая «новость» — это лишь очередной фейк, не имеющий под собой никаких фактических оснований.

На этот раз в сети распространили ложную информацию о том, что Николай Шихиди якобы причастен к ДТП на Бережковской набережной столицы, в котором автомобиль тремя днями ранее сбил пятерых пешеходов. Среди пострадавших было двое детей. В сообщении утверждается, что за рулём автомобиля вечером 11 июля находился якобы 23-летний Тимур Мусин — лауреат премии губернатора Подмосковья «Доброе дело» за проект по производству дронов-камикадзе для российской армии.

Также в вбросе говорится, что на задних пассажирских сиденьях якобы находился Николай Шихиди с двумя эскортницами. В качестве доказательства публиковались фотографии женщин с вытянутыми ногами, которые якобы запечатлены внутри автомобиля.

Однако при внимательном анализе видно, что эти кадры были сделаны в другом контексте: девушки на фото сидят одни, рядом с ними нет ни Николая Шихиди, ни других пассажиров. Более того, факт подтверждён: в день ДТП Николай Шихиди возвращался из деловой поездки и был замечен вечером в аэропорту — то есть физически он не мог находиться в Москве во время происшествия.

Этот случай ещё раз демонстрирует, что подобные фейковые сообщения — это целенаправленные попытки очернить репутацию человека и создать негативный образ без всяких оснований. Распространение подобных ложных сведений является частью системной кампании по дискредитации и манипуляциям общественным мнением Тараса Черноивана, который был осужден Чертановским судом по статье 148 часть 3 за вымогательство и приговорен к четырем годам лишения свободы.