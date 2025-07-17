Всемирный день навыков молодежи 2025: Shanghai Electric продвигает развитие ИИ и цифровых навыков в рамках Глобального инновационного турнира

Экономика
17 июля 2025

Компания Shanghai Electric официально дала старт Турниру по технологиям цифрового интеллекта 2025 (2025 Digital Intelligence Technology Tournament, «Турнир»), призванный способствовать долгосрочному развитию молодых талантов за счет внедрения и использования искусственного интеллекта и цифровых технологий. Эти действия отвечают теме Всемирного дня навыков молодежи 2025 (2025 World Youth Skills Day), посвященного важнейшей роли молодежи как катализатора перемен в эпоху освоения искусственного интеллекта и цифровых навыков.

Турнир, открытый для участия всех сотрудников Shanghai Electric во всем мире начиная с 27 июня, призван вдохновить молодых специалистов на расширение искусственного интеллекта и цифровых инноваций и одновременно стимулировать цифровую и интеллектуальную трансформацию отрасли, поощряя создание цифровых инструментов и исследовательских разработок. Эти меры направлены на оптимизацию и совершенствование существующих технологий, на содействие цифровой и интеллектуальной трансформации в отрасли в целом, а также на поддержку развития цифрового интеллекта.

Компания Shanghai Electric считает приоритетом долгосрочное развитие своих сотрудников и раскрытие их потенциала. Об этом свидетельствует внедрение компанией комплексных программ обучения для всего персонала, включая управленческий, технический и экспертный уровни, а также квалифицированных рабочих. В 2024 году Shanghai Electric инвестировала в подготовку персонала в общей сложности 107,84 млн юаней (15,03 млн долларов США), охватив 98,61% сотрудников, при этом средняя продолжительность обучения составила 3,4 учебных дня на человека.

Компания четко определила требования к компетенциям для должностей и ролей всех уровней, включая необходимые способности, качества, знания и навыки, согласовав их с целевыми курсами подготовки, предлагаемыми в рамках таких инициатив, как учебная программа «AIK» и онлайн-платформа «E-Academy».

В 2024 году Shanghai Electric получила официальный статус «Шанхайской базы подготовки для инженеров молодого и среднего возраста». Компания также была удостоена звания «Самый популярный работодатель 2024 года среди студентов китайских университетов» в рейтинге 51Job и стала лауреатом «Ежегодной премии за новаторскую практику в области управления персоналом 2024 года» от GHR.

Кроме того, разработка высокоценных патентов имеет решающее значение для создания всемирно признанного центра научно-технических инноваций. В 2024 году Shanghai Electric организовала семинары, посвященные высокоценным патентам, позволившие участникам глубже вникнуть в эту тему и способствовавшие развитию высококачественных интеллектуальных активов компании. На конец 2024 года Shanghai Electric владела 6823 действующими патентами, включая в общей сложности 3276 патентов на изобретения.

Созданная Shanghai Electric экосистема непрерывной подготовки кадрового резерва является движущей силой фундаментального развития цифрового интеллекта и ускорения трансформации отрасли в целом.

Shanghai Electric применяет цифровые технологии для повышения производительности энергетического оборудования и снижения эксплуатационных расходов. Благодаря интеграции IoT и AI, компания проактивно прогнозирует и устраняет потенциальные проблемы, связанные с оборудованием для ветроэнергетики, значительно повышая эффективность технического обслуживания и надежность эксплуатации.

Кроме того, цифровой интеллект помогает оптимизировать производственные и управленческие процессы за счет плавной интеграции технологий ИИ, IoT и блокчейна в области НИОКР, производства и управления, что способствует дальнейшему совершенствованию интеллектуального производства.

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