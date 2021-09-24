Всероссийские премьеры Ростсельмаш в республике Бурятия

За годы усиленной работы Ростсельмаш выпустил ряд современных агромашин, которые оборудованы электронными системами и мощными двигателями. Именно такие модели будут востребованы для сельскохозяйственных работ в республике Бурятия. Расскажем о каждой модели вкратце.

Комбайн роторный зерноуборочный TORUM 785 — сконструирован для уборки зерновых культур, гарантирует самый бережный обмолот. Отличается мощным и компактным 6-цилиндровым двигателем 520 л.с., который имеет отличные показатели по расходу топлива. От владельцев TORUM 785 исходят только положительные отзывы, как о самом производительном комбайне в последние годы.

Комбайн кормоуборочный RSM F2650 — представитель семейства новейших машин, создан для полей с высоким урожаем. В нем установлен двигатель 650 л.с. и гидростатическая трансмиссия для мягкой работы в любых условиях. Модель RSM F2650 награжден почетным званием «Лучшая новинка 2019» на всероссийском конкурсе «Лучшая сельскохозяйственная машина года».

Комбайн двухбарабанный зерноуборочный Т500 — разработан под сложные уборки традиционных зерновых культур. Продуктивная машина, способная обработать свыше 1300 га за сезон.

Модельный ряд тракторов RSM 370, RSM 2400, RSM 3535 — эти машины известны своей неприхотливостью и экономичностью. В зависимости от потребностей, можно подобрать трактор под любую площадь. RSM 3535 — самый мощный трактор России, если вам нужно работать больше, при этом снизив количество проходов и затраты.

Для совершенствования показателей работы, во всех моделях применяются электронные системы Ростсельмаш.

Платформа агроменеджмента Агротроник — центр электронных решений, который объединяет все опции в одну систему. Поэтому, разные комплекты электронных функций Ростсельмаш могут работать как по отдельности, так взаимосвязано. Агроник позволяет в реальном времени, удаленно, следить за всеми параметрами и правилами соблюдения техники, а также формировать карты урожайности и строить подходящие маршруты передвижения.

Система РСМ Фейс АйДи необходима для идентификации управляющего машиной механизатора, для доступа и контроля его рабочего времени. Чтобы система работала, всего лишь необходимо скачать на смартфон оператора приложение Агротроник.

Система РСМ Уведомления — служит для соблюдения правил эксплуатации и позволяет экономить бюджет, сокращая количество поломок и дорогих ремонтов.

Система РСМ Агротроник Пилот 1.0 помогает контролировать траекторию движения комбайна и трактора, вести параллельно последнему проходу. В ней используется RTK-станция, которая гарантирует высокую точность определения.

Система РСМ Агротроник Пилот 2.0 комплекс технологий RTK, ГНСС и машинного зрения. Позволяет определить внезапно возникшее препятствие и немедленно затормозить перед ним, обеспечивая абсолютную безопасность при работе даже в темное время суток или в условиях плохой видимости.

Все виды техники компании Ростсельмаш служат для улучшения качества работы и показателей в сельскохозяйственной области республики Бурятия. Приобрести нашу продукцию можно у дилера, список официальных представителей указан на сайте Ростсельмаш.