Всероссийскому чемпионату по легкой атлетике присвоено имя Юрия Лужкова в год 90-летия со дня его рождения

На фото: Рождественский кубок памяти Ю.М.Лужкова

В столичном Олимпийском центре имени братьев Знаменских 11 января прошли всероссийские соревнования «Рождественский кубок по лёгкой атлетике памяти Ю. М. Лужкова». Турнир объединил более 300 спортсменов из различных регионов России — от западных до дальневосточных территорий страны. География участников охватила как крупнейшие субъекты, так и республики и края, что подтвердило статус соревнований как одного из ведущих зимних стартов в российской лёгкой атлетике. Значительный интерес к турниру проявили и зрители: соревнования собрали широкую аудиторию как в манеже, так и в цифровом формате, где онлайн-просмотры превысили 200 тысяч.

Спортивная программа включала беговые дисциплины на коротких, средних и длинных дистанциях, а также прыжковые и силовые виды. Зимний манежный формат позволил участникам оценить уровень функциональной и технической готовности в начале сезона, а также получить соревновательную практику перед предстоящими международными стартами. Результаты турнира стали заметным ориентиром для формирования текущих рейтингов России и Европы и оценки расстановки сил в зимнем сезоне.

Впервые «Рождественский кубок» состоялся в 1991 году и с тех пор ежегодно уже традиционно открывает спортивный год в лёгкой атлетике. С 2026 года соревнования посвящаются памяти Юрия Михайловича Лужкова. Решение о присвоении турниру его имени принято в год 90-летия со дня рождения Юрия Лужкова и реализуется в рамках общероссийской программы памятных мероприятий, утверждённой указом Президента РФ. Таким образом, имя Юрия Лужкова закрепляется за регулярным всероссийским стартом, входящим в официальный спортивный календарь.

Организаторами турнира являются Федерация лёгкой атлетики города Москвы при поддержке Фонда Юрия Лужкова, Всероссийская федерация лёгкой атлетики, Министерство спорта РФ, Департамент спорта города Москвы и АНО «Московский спорт». Присвоение соревнованиям имени Юрия Лужкова отражает значительный вклад мэра столицы в развитие спортивной инфраструктуры и системного подхода к спорту, заявил председатель Федерации лёгкой атлетики Москвы Олег Курбатов. Он подчеркнул, что для Федерации принципиально важно сохранять память о Юрии Михайловиче через включенные в спортивный календарь регулярные соревнования, живой спортивный процесс, в котором формируются стремление к результату, профессиональная культура и характер, а не через разовые символические инициативы.

В период руководства Юрия Лужкова Москвой столица последовательно укрепляла свои позиции в международном спортивном календаре, отметила председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина. По её словам, развитие стадионов и спортивных комплексов, а также поддержка массового и профессионального спорта создавали условия для формирования новых поколений спортсменов. И очень важно, чтобы память о Юрии Михайловиче сохранялась не только в истории, но и на практике — в тренировочных процессах, стремлении молодежи к покорению новых высот, личностному и профессиональному развитию. В юбилейный год Фонд Юрия Лужкова реализует комплекс мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и поддержку спорта как важного социального института.

Гостями соревнований стали известные олимпийские чемпионы и заслуженные деятели отечественной лёгкой атлетики. Призовой фонд турнира, предоставленный Фондом Юрия Лужкова, был направлен на поддержку спортсменов, продемонстрировавших высокие результаты: по итогам стартов награды получили 12 участников. «Рождественский кубок памяти Ю. М. Лужкова» продолжает сочетать спортивную и мемориальную функции, способствуя развитию лёгкой атлетики и укреплению спортивной традиции в России.