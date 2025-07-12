Высокий суд Албании постановил, что мэр тираны останется под стражей

Вчера Верховный суд Албании постановил, что мэр Тираны Эрион Велиай (Erion Veliaj) останется под стражей в IVEP Durres, Албания. Слушание за закрытыми дверями состоялось 8 июля 2025 года в 12:00 после рассмотрения документов. Мэр Велиай категорически отвергает обвинения в правонарушениях. Он представлен международным юрисконсультом Kasowitz LLP и Mishcon de Reya.

После почти пяти месяцев содержания под стражей и примерно двухлетнего расследования Специальной прокуратурой Специальной структуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью («SPAK») мэру Велиаю по-прежнему отказывают в доступе к его международному адвокату. Продолжающееся содержание под стражей г-на Велиая приносит дальнейшие страдания его друзьям и семье.

Содержание г-на Велиая под стражей без предъявления обвинения ранее было одобрено судами без какого-либо значимого рассмотрения вопроса о том, является ли его содержание под стражей необходимым, соразмерным или разумным, и без какого-либо надлежащего рассмотрения альтернатив содержанию под стражей.

Даниэль Феттерман (Daniel Fetterman), бывший федеральный прокурор США и партнер Kasowitz, одной из международных юридических фирм, которая недавно опубликовала совместный отчет о расследовании незаконного задержания мэра Велиая, сказал:

«Продолжение содержания под стражей мэра Велиая — без предъявления обвинений и с другими очевидными, соразмерными и разумными альтернативами содержанию под стражей — противоречит установленным принципам надлежащей правовой процедуры и противоречит верховенству закона».

Мэр Тираны Эрион Велиай сказал: «Сегодняшнее решение Высокого суда Албании крайне разочаровывает.

Сегодня я должен быть на шаг ближе к возвращению домой к своей семье. Вместо этого я остаюсь в тюрьме и в изоляции в IVEP Durres, не имея доступа к моему международному юрисконсульту или информации, необходимой мне для надлежащей защиты от обвинений.

Я продолжу использовать все юридические возможности, чтобы вернуться к службе в Тиране».

Бен Брэндон (Ben Brandon), партнер Mishcon de Reya добавил: «Европейская конвенция о правах человека («ЕКПЧ») запрещает произвольное задержание и предусматривает, что задержание должно быть необходимой, соразмерной и разумной мерой. Мы ожидаем полного решения Высокого суда, но рассматриваем все доступные средства правовой защиты. Мы по-прежнему крайне обеспокоены тем, что продолжающееся содержание под стражей мэра Велиая нарушает ЕСПЧ».