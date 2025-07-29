Выставка CBD Guangzhou 2025 завершилась с ростом числа иностранных посетителей на 47,22 % 

Завершилась 27-я Китайская (Гуанчжоу) международная выставка отделочных строительных материалов (CBD Fair Guangzhou), которая проводилась в тандеме с Международной выставкой сантехники в Гуанчжоу (CBS Fair). Почти 2000 участников выставки представили свою продукцию на площади 300 000 кв. м. В рамках мероприятия также было проведено более 70 форумов и конференций высокого уровня. В общей сложности на выставке побывал 205 621 профессиональный посетитель из 145 стран и регионов, и в результате число иностранных посетителей по сравнению с прошлым годом возросло на 47,22 %.

На фоне сложного глобального экономического ландшафта выставка CBD Fair Guangzhou позиционируется как устойчивая сила в сегменте отделочных строительных материалов.

Выходя за рамки традиционного выставочного формата, CBD Fair Guangzhou превратилась в круглогодичную, включающую полную цепочку и многоканальную сервисную платформу с выставками, лежащими в ее основе. Центральное место в этой эволюции занимает интеграция трех инновационных экосистем — Interior, Exterior и Matech, —которые объединяют дизайн, продукты и технологии материалов для стимулирования межотраслевого сотрудничества и устойчивого роста.

Платформа также усилила шесть основных каналов рынка: профессиональные дилеры, дизайнеры, оформители домашних интерьеров, зарубежные продавцы, оформители коммерческих помещений и новые СМИ.

Параллельно с выставкой прошло более 70 масштабных мероприятий, которые предлагали глубокое погружение в новые тенденции, такие как дизайн с поддержкой ИИ, устойчивые методы, адаптивное перепрофилирование и глобальные стратегии расширения.