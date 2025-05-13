Выставка Нины Рассен «Многомерная бионика. Русский стиль сквозь века» 

В сердце столицы, в галерее «Нагорная» Объединения «Выставочные залы Москвы», состоялось грандиозное открытие выставки Нины Рассен — художницы, переосмысливающей каноны «русского стиля» сквозь призму современности. Экспозиция «Многомерная бионика. Древние знания забытой Рассении. Русский стиль» стала ярким событием фестиваля «Русский стиль. Взгляд из XXI века», объединившим традиции и инновации в искусстве.

Нина Рассен — женщина, открывшая новую эру в искусстве, почётный деятель искусств России и лауреат Большой национальной бизнес-премии-2025 в номинации «Инновация в искусстве». На выставке Нина представила более 80 работ: от живописи и скульптуры до текстиля и фотографии. Её авторский стиль, названный «многомерной бионикой», покорил не только российских, но и зарубежных критиков. «Работы Нины — это диалог эпох. Она доказывает, что женщина может быть не только хранительницей традиций, но и создателем новых направлений», — подчеркнула Ольга Веретина, искусствовед и PR-директор конкурса «ART EXCELLENCE AWARDS».

Признание на мировом уровне

На церемонии открытия Виолетта Медведева, председатель Правления Международного фонда «Российский фонд мира», вручила Нине благодарственное письмо за вклад в укрепление культурных связей. «Её искусство — мост между прошлым и будущим, вдохновляющий на поиск гармонии», — отметила Виолетта Николаевна.

Городская поддержка и будущие проекты

Выставка организована при активном участии города и Инны Александровны Берёзкиной, директора Объединения «Выставочные залы Москвы», которой Нина лично выразила особую благодарность: «Без Вашей веры в меня и Вашего видения «многомерной бионики» было бы сложно реализовать этот городской проект». Уже этим летом коллаборация продолжится: в рамках фестиваля «Лето в Москве» появится арт-зона, созданная по мотивам работ Нины Рассен, где будет возможность приобрести эксклюзивные предметы из коллекции Rassen Art — от текстиля до дизайнерских скульптур. «Унести частичку многомерного мира можно уже сегодня — одежда от бренда Rassen Art доступна в галерее «Нагорной» даже после закрытия выставки», — добавил директор галереи Эдуард Люшин.

Искусство, которое можно потрогать

Гости высоко оценили интерактивность экспозиции: фотозоны, тактильные инсталляции и даже «говорящие» арт-объекты. «Каждая работа — это история. Когда трогаешь текстиль или рассматриваешь фото, чувствуешь энергию автора», — поделился посетитель выставки, архитектор Дмитрий Соколов.

Погружение в атмосферу



Профессиональный видеоотчёт, созданный оператором Ильей Зайцевым и кадры, снятые фотографом Олегом Гражданом, запечатлели эмоции гостей и магию работ Нины.

Послесловие

Выставка Нины Рассен — не просто событие в мире искусства, а манифест: женщины-художники способны менять культурный ландшафт, сохраняя наследие и создавая новое. Организаторы благодарят гостей за тёплый приём и приглашают следить за новыми проектами Rassen Art, где традиции встречают завтрашний день.

Фото: Олег Граждан

Видео: Илья Зайцев

Организатор: Объединение «Выставочные залы Москвы»