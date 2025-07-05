Выставки, кинопоказы и дегустации ждут гостей фестиваля «Дружба народов» на ВДНХ

Гости примут участие в фестивале моды, чувашском и удмуртском национальных праздниках, кулинарных мастер-классах и дегустациях.

С 3 по 6 июля на ВДНХ пройдет пятый, юбилейный сезон фестиваля национального гостеприимства «Дружба народов». В программе — деловая часть, фестиваль моды, национальные праздники Чувашии и Удмуртии, концерты и многое другое. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Запланировано около 100 мероприятий разных форматов. Это экспертные дискуссии, художественные выставки, спортивные соревнования, кулинарные мастер-классы и дегустации», — рассказала Наталья Сергунина.

Фестиваль объединит 18 площадок, в числе которых исторические павильоны, семейный тематический парк «Орион» и другие места.

Красота культур

3–4 июля в конгресс-зале центра «Космонавтика и авиация» состоится деловая программа с участием представителей сферы туризма и креативных индустрий. Они обсудят вопросы, связанные с модой, культурой, музеями и путешествиями.

С 4 по 6 июля взрослых и детей приглашают на III Международный фестиваль культуры, моды и национального гостеприимства «Узорыфест», который пройдет в павильоне № 11 «Казахстан». Посетители узнают о традициях разных народов и о том, как этническая мода менялась с течением времени. Гостей ждут лекции экспертов, выставки картин и показы дизайнеров из разных уголков России.

В течение двух дней (5 и 6 июля) на празднике будут выступать музыкальные коллективы и хореографические ансамбли с Дальнего Востока, из республик Татарстан, Марий Эл, Дагестан, Тывы, Удмуртской Республики, а также из новых регионов России.

Помимо этого, 4 июля гостей ждет показ художественного фильма, а также фотовыставка, приуроченная к 200-летию Черкесска — столицы Карачаево-Черкесской Республики.

5 июля на ВДНХ отметят Гербер — удмуртский национальный праздник. Он начнется со спортивного забега, затем всем желающим предложат побывать на выставке-ярмарке у фонтана «Дружба народов». Там представят изделия народных промыслов и блюда региональной кухни. Москвичей и туристов ждут рассказы о фольклоре, мастер-классы по росписи подвесок, изготовлению брошки и очелья (налобной повязки).

В музее славянской письменности «Слово» пройдут уроки удмуртского языка, киносеансы и презентация книг местных издательств.

6 июля гостей приглашают на чувашский национальный праздник Акатуй. В павильоне «Дом российской кухни» посетителей научат готовить пирог хуплу, традиционный суп со свининой и бараниной, а также десерт со сливочным кремом на песочном тесте. Между кулинарными занятиями пройдет дегустация продукции чувашских производителей: мясных и колбасных изделий, копченой рыбы, сыров, ягод и сладостей.

Все желающие вместе с артистами в национальных чувашских нарядах смогут поучаствовать в костюмированном шествии вокруг фонтана «Дружба народов».

Посещение мероприятий свободное, на некоторые из них понадобится регистрация на сайте ВДНХ.