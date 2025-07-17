Wen Restaurant LLC и Wendy’s анонсировали соглашение об открытии 20 новых ресторанов Wendy’s в Армении 

Мир
17 июля 2025

Компания Wen Restaurant LLC объявила об эксклюзивном франчайзинговом соглашении с The Wendy’s Company об открытии в Армении до 2030 года 20 новых ресторанов Wendy’s. Благодаря обширному опыту управления и пониманию рынка, которыми обладает компания Wen Restaurant, признанный лидер отраслей питания, розничной торговли, гостиничных услуг и дистрибуции, она исключительно подходит для представления сети Wendy’s потребителям в Армении. Ожидается, что первый в Армении ресторан Wendy’s откроется в центре Еревана.

Грант Григорян (Hrant Grigoryan), генеральный директор Wen Restaurant LLC, сказал: «Мы с гордостью представим потребителям Армении сеть ресторанов Wendy’s. Wendy’s является признанным успешным культовым брендом с нераскрытым потенциалом в регионе. Мы уверены, что потребители в Армении примут высококачественную свежую еду Wendy’s, и с нетерпением ждем возможности предложить клиентам исключительное обслуживание, в результате чего по всей стране появятся поклонники бренда на всю жизнь».

Э.Дж. Вунш (E.J. Wunsch), президент компании The Wendy’s Company по деятельности за рубежом, сказал: «Мы очень рады в сотрудничестве с Wen Restaurant предложить свежую, знаменитую еду и непревзойденное гостеприимство Wendy’s местным сообществам Армении. Ранее в этом году я сообщал, что 70 процентов нашего расширения будет происходить за пределами США, и к 2028 году мы планируем довести количество ресторанов за рубежом до 2000. Это новое партнерство поддерживает указанную цель и знаменует впечатляющий этап на пути нашего международного развития. Благодаря силе бренда Wendy’s и глубокому знанию местных условий, которым обладает наш партнер Wen Restaurant, мы создадим высокоэффективный, конкурентоспособный бренд ресторанов быстрого обслуживания, который отражает наше мышление “прекрасный глобально, а локально еще лучше”».

Основанный в 1969 году бренд Wendy’s является одним из ведущих мировых брендов ресторанов быстрого обслуживания.  

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