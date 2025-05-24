WePlay и «Союзмультфильм» представляют виртуальную игровую вселенную «Простоквашино»

Глобальное социально-развлекательное приложение WePlay объявило о начале стратегического партнерства с киностудией «Союзмультфильм». В рамках этого сотрудничества стартует эксклюзивная тематическая акция, в которой цифровая социализация переплетается с анимационной вселенной культового мультсериала «Простоквашино».

«Это не просто игра, а возможность почувствовать себя частью истории, — говорит представитель WePlay. — Мы хотим, чтобы те, кто когда-то смотрел «Простоквашино» у телевизора, вспомнили тепло своего детства, а новое поколение открыло этот шедевр через современный геймплей. Наша цель — создать пространство, где каждый может найти единомышленников и весело проводить время. Мы стремимся, чтобы каждый шаг в WePlay становился частью большой истории, — добавляет представитель компании. — Сотрудничество с «Союзмультфильм» — яркий пример того, как цифровое и настоящее могут гармонично объединяться».

«Простоквашино” сегодня – это самая настоящая мультвселенная, где с героями можно встретиться не только на экране: жители популярной мультдеревни записывают подкасты, становятся участниками оффлайн шоу, украшают множество качественных товаров, ну и, конечно, встречают своих зрителей в популярных медиапространствах, – отметила директор департамента продаж и лицензионного маркетинга Анна Герасимова, – мы очень рады сотрудничеству с WePlay, где поклонники наших героев могут сыграть в увлекательные квесты с любимыми героями и вновь прикоснуться к уютному миру “Простоквашино”.

WePlay, давно ставшая неотъемлемой частью жизни миллионов пользователей, вновь удивляет аудиторию новыми проектами. Сотрудничество с киностудией «Союзмультфильм» открывает новую главу в истории платформы. Эта коллаборация создаст пространство, в котором пользователи смогут не только вспомнить яркие моменты юности, но и найти новых друзей через игры и интерактивные мероприятия.