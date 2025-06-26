WF Holding Ltd объявила о планах крупных инвестиций в Китае 

Экономика
26 июня 2025

WF Holding Ltd, производитель изделий из армированного стекловолокном пластика, или АСП, базирующийся в Малайзии, объявил о планах осуществления значительных инвестиций в Китае для расширения сферы своего бизнеса и содействия двустороннему экономическому сотрудничеству и технологическим обменам.

Компания ищет подходящую корпоративную землю в различных частях Китая для строительства заводов. Компания рассчитывает укрепить свои производственные мощности, расширить свои китайские и зарубежные рынки, увеличить свою долю на рынке и внести свой вклад в местное экономическое развитие за счет этих инвестиций. Компания сосредоточится на разработке и производстве высокоэффективной продукции из стекловолокна и планирует установить долгосрочные партнерские отношения с местными компаниями.

Согласно плану, компания начнет этот проект в течение года. Благодаря этому инвестиционному проекту компания сможет более эффективно интегрировать ресурсы, продвигать технологические инновации и повышать эффективность всей производственной цепочки.

Данная инвестиция является не только положительным откликом на потенциал китайского рынка, но и заложит основу для экспансии компании на рынок Юго-Восточной Азии и поможет ее конкурентоспособности на мировом рынке. Компания продолжит обращать внимание на тенденции рынка и корректировать свою инвестиционную стратегию в соответствии со спросом.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

Для чего нам нужен эмоциональный интеллект и почему полезно его развивать?

Экономика

Vantage присуждена премия за «Лучшую клиентскую поддержку» на Global Business Review Magazine Awards 2025 

Культура

Ярославль принимает XX Международный кинофестиваль «В кругу семьи»

Общество

Как можно “обуздать” бездействие и перестать лениться