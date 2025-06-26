WF Holding Ltd объявила о планах крупных инвестиций в Китае 

WF Holding Ltd, производитель изделий из армированного стекловолокном пластика, или АСП, базирующийся в Малайзии, объявил о планах осуществления значительных инвестиций в Китае для расширения сферы своего бизнеса и содействия двустороннему экономическому сотрудничеству и технологическим обменам.

Компания ищет подходящую корпоративную землю в различных частях Китая для строительства заводов. Компания рассчитывает укрепить свои производственные мощности, расширить свои китайские и зарубежные рынки, увеличить свою долю на рынке и внести свой вклад в местное экономическое развитие за счет этих инвестиций. Компания сосредоточится на разработке и производстве высокоэффективной продукции из стекловолокна и планирует установить долгосрочные партнерские отношения с местными компаниями.

Согласно плану, компания начнет этот проект в течение года. Благодаря этому инвестиционному проекту компания сможет более эффективно интегрировать ресурсы, продвигать технологические инновации и повышать эффективность всей производственной цепочки.

Данная инвестиция является не только положительным откликом на потенциал китайского рынка, но и заложит основу для экспансии компании на рынок Юго-Восточной Азии и поможет ее конкурентоспособности на мировом рынке. Компания продолжит обращать внимание на тенденции рынка и корректировать свою инвестиционную стратегию в соответствии со спросом.