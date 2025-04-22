«X5 Клуб»: 97% россиян едят куличи на Пасху

Исследование о любимых россиянами куличах проведено экспертами программы лояльности «X5 Клуб». Выяснилось, что покупку готовых куличей практикуют 62% респондентов, а самостоятельно выпекают– 38%.

63% респондентов едят творожную пасху, при этом 29% приобретают ее, а 34% – предпочитают готовить сами. Совсем не употребляют творожную пасху 37% опрошенных.

Россияне отдают предпочтение традиционным начинкам: изюму (73%), цукатам или сухофруктам (61%), орехам (28%), фруктам или ягодам (21%). Съедают верхушку из глазури и лишь затем принимаются за сам кулич 95% респондентов.

Наибольший интерес у респондентов вызывают куличи с такими начинками: карамельной (41%) и лимонной начинкой (39%) или дубайским шоколадом (22%). Кроме того, россияне интересуются куличами, которые украшены нестандартным образом: шоколадными яйцами, меренгой, бельгийским шоколадом, мастикой, миндальной стружкой.

Примерно 90% опрошенных отмечает Пасху, и 97% поедают куличи на праздник. Строго в воскресенье начинают пробовать кулич 53% респондентов. До или после праздничного дня могут позволить себе съесть кулич 36% участников опроса.